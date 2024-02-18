النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السطر الأوسط" برنامج حواري جديد على MBC.. وهذا موعده

يستضيف زعماء وسياسيين ويقدمه مالك الروقي

تبدأ قناة MBC الجمعة المقبلة، بث البرنامج الحواري "السطر الأوسط"، الذي يقدمه المذيع مالك الروقي، حيث يقدم حوارات سياسية وفكرية ومراجعات لرؤساء وقادة في عالم السياسة على مستوى العالم العربي.

وأوضح رئيس برامج الأخبار في شبكة MBC مساعد الثبيتي أن "السطر الأوسط" سوف يركز على شخصيات عربية، وخليجية، مرت بالأحداث، أو عاصرتها، من خلال مناصبها العملية، لتروي لنا تفاصيل أحداثٍ لم ترو بعد، وسيبدأ بث البرنامج يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

السطر الأوسط MBC

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السطر الأوسط" برنامج حواري جديد على MBC.. وهذا موعده
سبق

تبدأ قناة MBC الجمعة المقبلة، بث البرنامج الحواري "السطر الأوسط"، الذي يقدمه المذيع مالك الروقي، حيث يقدم حوارات سياسية وفكرية ومراجعات لرؤساء وقادة في عالم السياسة على مستوى العالم العربي.

وأوضح رئيس برامج الأخبار في شبكة MBC مساعد الثبيتي أن "السطر الأوسط" سوف يركز على شخصيات عربية، وخليجية، مرت بالأحداث، أو عاصرتها، من خلال مناصبها العملية، لتروي لنا تفاصيل أحداثٍ لم ترو بعد، وسيبدأ بث البرنامج يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
05:10 PM

"السطر الأوسط" برنامج حواري جديد على MBC.. وهذا موعده

يستضيف زعماء وسياسيين ويقدمه مالك الروقي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,010

تبدأ قناة MBC الجمعة المقبلة، بث البرنامج الحواري "السطر الأوسط"، الذي يقدمه المذيع مالك الروقي، حيث يقدم حوارات سياسية وفكرية ومراجعات لرؤساء وقادة في عالم السياسة على مستوى العالم العربي.

وأوضح رئيس برامج الأخبار في شبكة MBC مساعد الثبيتي أن "السطر الأوسط" سوف يركز على شخصيات عربية، وخليجية، مرت بالأحداث، أو عاصرتها، من خلال مناصبها العملية، لتروي لنا تفاصيل أحداثٍ لم ترو بعد، وسيبدأ بث البرنامج يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,777

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة