"السطر الأوسط" برنامج حواري جديد على MBC.. وهذا موعده

يستضيف زعماء وسياسيين ويقدمه مالك الروقي

تبدأ قناة MBC الجمعة المقبلة، بث البرنامج الحواري "السطر الأوسط"، الذي يقدمه المذيع مالك الروقي، حيث يقدم حوارات سياسية وفكرية ومراجعات لرؤساء وقادة في عالم السياسة على مستوى العالم العربي.



وأوضح رئيس برامج الأخبار في شبكة MBC مساعد الثبيتي أن "السطر الأوسط" سوف يركز على شخصيات عربية، وخليجية، مرت بالأحداث، أو عاصرتها، من خلال مناصبها العملية، لتروي لنا تفاصيل أحداثٍ لم ترو بعد، وسيبدأ بث البرنامج يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.