وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تم تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1280 حالة، وتم تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم.

قفزة لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم. وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة. وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تم تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1280 حالة، وتم تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687 حالة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:01 AM

قفزة لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد 58 وفاة و10633 إصابة جديدة والإجمالي 1280 ضحية والإصابات 134687





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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تم تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1280 حالة، وتم تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687 حالة.