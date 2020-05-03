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قفزة لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

58 وفاة و10633 إصابة جديدة والإجمالي 1280 ضحية والإصابات 134687

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تم تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1280 حالة، وتم تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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قفزة لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد
سبق

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تم تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1280 حالة، وتم تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687 حالة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:01 AM

قفزة لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

58 وفاة و10633 إصابة جديدة والإجمالي 1280 ضحية والإصابات 134687

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تم تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1280 حالة، وتم تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 134687 حالة.

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