كأول محافظة.. محافظ الداير يوجه بتفعيل وحدة للرصد الإلكتروني

تهدف إلى تلمس الاحتياجات التنموية والتعرف على أوجه القصور الخدمي

وجه محافظ الداير نايف بن لبدة، بتفعيل وحدة للرصد الإلكتروني، تُعنى بما يتم نشره عن المحافظة، وتهدف إلى تلمس الاحتياجات التنموية والتعرف على أوجه القصور الخدمي عبر ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وترتبط به ويتم إيصال ما يتم رصده للجهات المعنية للتفاعل والتعامل معه وفق الاختصاص، كأول محافظة تقوم بتفعيلها.

وأكد بن لبدة أن الوحدة ستقوم على مدار الساعة بمتابعة ما يتم نشره أو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا ما يتم إرساله على منصات المحافظة على تويتر أو السناب، بهدف فتح قنوات التواصل بما يتوافق مع التقدم التقني.

وأشار إلى أن الوحدة ستقوم برفع كل الملاحظات المرصودة وخصوصًا في جانب ما يهم المواطن من خدمات ضرورية، ويتم متابعتها مع الجهة المسؤولة ومعالجة الملاحظة بشكل عاجل، والرفع بالملاحظات التي يتم رصدها، ولا يمكن علاجها بشكل عاجل مع إفهام صاحب الملاحظة بكل الإجراءات التي تتم حيال ملاحظته.

ونوه بأن تفعيل هذه الوحدة تأتي ترجمة لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه التي تنص على التواصل مع المواطنين، ومتابعة متطلباتهم ومتابعة تنفيذ المشاريع.