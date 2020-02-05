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"منزلاوي" يلتقي بالمدير التنفيذي لمبادرة "كارنيجي" لإدارة المناخ بنيويورك

أكد أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في ظل رئاستها لمجموعة الـ20

التقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مؤخراً، بالمدير التنفيذي لمبادرة كارنيجي لإدارة المناخ يانوس بازتور، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

وتفصيلاً، استمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء، لشرح موجز عن جهود المبادرة في معالجة مشكلات التغير المناخي والأساليب الحديثة للحد من انبعاثات الكربون، حيث نوقش خلال اللقاء حوكمة المناخ والتقنيات الناشئة، وسبل تعزيز التعاون في ضوء رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين.

وأكد الدكتور منزلاوي على أن المملكة ملتزمة بتعهداتها الدولية وملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي، وتعمل مع شركائها الدوليين في سبيل معالجة مشكلات التغير المناخي في ظل رئاسة المملكة مجموعة العشرين.

من جانبه، أشاد "بازتور" بالجهود التي تقوم بها المملكة في سبيل معالجة مشكلات تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها أرامكو السعودية في هذا المجال.


وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم للمملكة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي.

نيويورك نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي المدير التنفيذي لمبادرة كارنيجي لإداة المناخ يانوس بازتور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منزلاوي" يلتقي بالمدير التنفيذي لمبادرة "كارنيجي" لإدارة المناخ بنيويورك
سبق

التقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مؤخراً، بالمدير التنفيذي لمبادرة كارنيجي لإدارة المناخ يانوس بازتور، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

وتفصيلاً، استمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء، لشرح موجز عن جهود المبادرة في معالجة مشكلات التغير المناخي والأساليب الحديثة للحد من انبعاثات الكربون، حيث نوقش خلال اللقاء حوكمة المناخ والتقنيات الناشئة، وسبل تعزيز التعاون في ضوء رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين.

وأكد الدكتور منزلاوي على أن المملكة ملتزمة بتعهداتها الدولية وملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي، وتعمل مع شركائها الدوليين في سبيل معالجة مشكلات التغير المناخي في ظل رئاسة المملكة مجموعة العشرين.

من جانبه، أشاد "بازتور" بالجهود التي تقوم بها المملكة في سبيل معالجة مشكلات تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها أرامكو السعودية في هذا المجال.


وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم للمملكة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:51 PM

"منزلاوي" يلتقي بالمدير التنفيذي لمبادرة "كارنيجي" لإدارة المناخ بنيويورك

أكد أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في ظل رئاستها لمجموعة الـ20

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مؤخراً، بالمدير التنفيذي لمبادرة كارنيجي لإدارة المناخ يانوس بازتور، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

وتفصيلاً، استمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء، لشرح موجز عن جهود المبادرة في معالجة مشكلات التغير المناخي والأساليب الحديثة للحد من انبعاثات الكربون، حيث نوقش خلال اللقاء حوكمة المناخ والتقنيات الناشئة، وسبل تعزيز التعاون في ضوء رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين.

وأكد الدكتور منزلاوي على أن المملكة ملتزمة بتعهداتها الدولية وملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي، وتعمل مع شركائها الدوليين في سبيل معالجة مشكلات التغير المناخي في ظل رئاسة المملكة مجموعة العشرين.

من جانبه، أشاد "بازتور" بالجهود التي تقوم بها المملكة في سبيل معالجة مشكلات تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها أرامكو السعودية في هذا المجال.


وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم للمملكة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي.

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