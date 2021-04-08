بأيدي نساء سعوديات.. أرامكو تدشن مصنع الورد الطائفي "روزيار"

يقدم 6 منتجات محلية

دشنت أرامكو السعودية، أمس الأربعاء، مصنع الورد الطائفي "روزيار" بمحافظة الطائف، وهو أحد مشاريع أرامكو السعودية للمسؤولية الاجتماعية التي تعنى بدعم الصناعات الصغيرة وتمكين المرأة. كما تم تدشين الموقع الإلكتروني، الذي يُعد منفذًا مهمًا لبيع منتجات روزيار، والتي يتم إنتاجها عن طريق المصنع.

وصرّح نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل النعيم، إن "الشركة وعبر تاريخها الممتد لأكثر من 80 عامًا، تؤمن بأن التنمية بمفهومها الشامل مسؤولية مشتركة، تقوم على تكاتف المجتمع بكل فئاته، حيث كان وما زال دورها بارزًا في تجسيد قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية منذ نشأتها وحتى اليوم، واستشعارًا منها للمسؤولية الملقاة على عاتقها لخدمة المجتمع والنهوض به عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والبرامج المجتمعية التي تنفذها لدعم الفئات المستهدفة من أصحاب الدخل المحدود، بحيث تؤهلهم من خلال هذه المبادرات وتمنحهم فرصًا لدعم أنفسهم وعائلاتهم".

وأشار "النعيم" إلى أن أرامكو السعودية تعمل على الاستفادة من المقومات الطبيعية في مناطق المملكة المختلفة لإحداث تأثير إيجابي وملموس على حياة الأفراد ومجتمعاتهم، مبينًا أن تدشين هذا المصنع يأتي امتدادًا لسلسلة المبادرات المجتمعية التي تقدمها الشركة لتعزيز مفهوم المواطنة كإحدى قيمها الأساس، ومن هذه المبادرات، على سبيل المثال، مبادرة زراعة البن في منطقة جازان، وتربية النحل في منطقة الباحة، ودعم الصيادين في منطقة ينبع وبيش، ومركز قيطان للخياطة والتطريز في المنطقة الشرقية.

من جهته، أوضح مدير قسم المواطنة بالوكالة في أرامكو السعودية فهد الغامدي، أن "هذه أول انطلاقة للمعمل عبر متجره الإلكتروني، فهو بمثابة السوق البديل، ويُعد من أهم قنوات التسويق، كما أن هذا المشروع النسائي الذي انطلق بأيدٍ سعودية يهدف لتمكين دور المرأة في المجتمع ومسؤولياتها الاجتماعية وفق الأهداف الوطنية الطموحة، وبالأخص تمكينها في المجال الصناعي وتطوير مهاراتها الإنتاجية والقيادية في آن واحد".

يُذكر أن الشركة قدمت الدعم اللازم لعمليات الإنشاء والتدريب والصيانة والتشغيل لمصنع روزيار ليُنتج ما يصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، من منتجات العناية بالجسم بإيدٍ سعودية، وبما يتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية. ويتم تدريب وتوظيف النساء السعوديات لتطوير منتجات للعناية بالجسم باستخدام زيت الورد الطائفي المحلي في توجّهٍ لدعم الموارد الطبيعية والمواهب في المملكة لإنشاء نظام تجاري مستدام، بالإضافة إلى المحافظة على الثقافة والتقاليد وتعزيز فرص نمو المجتمع المحلي ويُنتج مصنع روزيار ستة منتجات هي "لوشن للجسم، كريم للجسم، كريم لليدين، غسول لليدين، جل استحمام، معطر للجسم".