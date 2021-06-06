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983 رأس إبل و50 من الأغنام..  توقيف 21 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي: تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 14 مواطناً و7 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 983 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأغنام في أماكن يُمْنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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983 رأس إبل و50 من الأغنام..  توقيف 21 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 14 مواطناً و7 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 983 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأغنام في أماكن يُمْنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
02:56 PM

983 رأس إبل و50 من الأغنام..  توقيف 21 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي: تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 14 مواطناً و7 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 983 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأغنام في أماكن يُمْنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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