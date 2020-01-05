توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.
والفقيد والد كلٍّ من: عيسي، المعلم بمدرسة نخلان، وعلي، الموظف بمحطة تحلية الشقيق، وموسى، أحد منسوبي الكهرباء.
ويتقبّل ذوو الفقيد العزاء في منزلهم في المحلّة الجديدة بصبيا.
موقع العزاء:
https://maps.google.com/?q=17.327181,42.597527
وفاة "أحمد شار" بصبيا
توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.
والفقيد والد كلٍّ من: عيسي، المعلم بمدرسة نخلان، وعلي، الموظف بمحطة تحلية الشقيق، وموسى، أحد منسوبي الكهرباء.
ويتقبّل ذوو الفقيد العزاء في منزلهم في المحلّة الجديدة بصبيا.
موقع العزاء:
https://maps.google.com/?q=17.327181,42.597527
توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.
وفاة "أحمد شار" بصبيا
توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.
والفقيد والد كلٍّ من: عيسي، المعلم بمدرسة نخلان، وعلي، الموظف بمحطة تحلية الشقيق، وموسى، أحد منسوبي الكهرباء.
ويتقبّل ذوو الفقيد العزاء في منزلهم في المحلّة الجديدة بصبيا.
موقع العزاء:
https://maps.google.com/?q=17.327181,42.597527