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وفاة "أحمد شار" بصبيا

توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.

والفقيد والد كلٍّ من: عيسي، المعلم بمدرسة نخلان، وعلي، الموظف بمحطة تحلية الشقيق، وموسى، أحد منسوبي الكهرباء.

ويتقبّل ذوو الفقيد العزاء في منزلهم في المحلّة الجديدة بصبيا.

‏موقع العزاء:

https://maps.google.com/?q=17.327181,42.597527

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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وفاة "أحمد شار" بصبيا
سبق

توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.

والفقيد والد كلٍّ من: عيسي، المعلم بمدرسة نخلان، وعلي، الموظف بمحطة تحلية الشقيق، وموسى، أحد منسوبي الكهرباء.

ويتقبّل ذوو الفقيد العزاء في منزلهم في المحلّة الجديدة بصبيا.

‏موقع العزاء:

https://maps.google.com/?q=17.327181,42.597527

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
06:48 PM

وفاة "أحمد شار" بصبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.

والفقيد والد كلٍّ من: عيسي، المعلم بمدرسة نخلان، وعلي، الموظف بمحطة تحلية الشقيق، وموسى، أحد منسوبي الكهرباء.

ويتقبّل ذوو الفقيد العزاء في منزلهم في المحلّة الجديدة بصبيا.

‏موقع العزاء:

https://maps.google.com/?q=17.327181,42.597527

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