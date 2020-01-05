وفاة "أحمد شار" بصبيا

توفي أمس، أحمد يحيى شار، عم الزميل عبدالحكيم شار، بمحافظة صبيا، بعد معاناة مع المرض.



والفقيد والد كلٍّ من: عيسي، المعلم بمدرسة نخلان، وعلي، الموظف بمحطة تحلية الشقيق، وموسى، أحد منسوبي الكهرباء.



ويتقبّل ذوو الفقيد العزاء في منزلهم في المحلّة الجديدة بصبيا.



‏موقع العزاء:



https://maps.google.com/?q=17.327181,42.597527