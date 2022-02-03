النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في "توكلنا"

"الداخلية": الحصول على الجرعة الثالثة شرط لمغادرة المواطنين للخارج وإلزام القادمين بالـPCR

إنقاذ مصاب من شلل نصفي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

أصيب في الحبل الشوكي وعانى من ضعف حركة الطرفين السفليين

تَمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض من الإصابة بشلل نصفي نتيجة حادث مروري.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية؛ تَبَيّن وجود كسر منتقل غير مستقر بالفقرة القطنية الثالثة، مع إصابة الحبل الشوكي، أدى لحدوث ضعف شديد في حركة الطرفين السفليين، مع نقص الإحساس وألم شديد في أسفل الظهر والحوض.

وأجريت عملية جراحية للمريض على الفور؛ لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات بمسامير وقضبان ما بين الفقرة القطنية الثانية والرابعة، وتم متابعة المريض بقسم الرعاية المركزة، ثم التنويم مع مناظرة الشق الجراحي، ومتابعة الحالة مع قسم العلاج الطبيعي.

وخرج المريض من التنويم وهو يتمتع بصحة جيدة، وقد استعاد جزءًا كبيرًا من الحركة والإحساس بالطرفين السفليين.

فريق طبي مستشفى الملك عبدالله في بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنقاذ مصاب من شلل نصفي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
سبق

تَمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض من الإصابة بشلل نصفي نتيجة حادث مروري.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية؛ تَبَيّن وجود كسر منتقل غير مستقر بالفقرة القطنية الثالثة، مع إصابة الحبل الشوكي، أدى لحدوث ضعف شديد في حركة الطرفين السفليين، مع نقص الإحساس وألم شديد في أسفل الظهر والحوض.

وأجريت عملية جراحية للمريض على الفور؛ لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات بمسامير وقضبان ما بين الفقرة القطنية الثانية والرابعة، وتم متابعة المريض بقسم الرعاية المركزة، ثم التنويم مع مناظرة الشق الجراحي، ومتابعة الحالة مع قسم العلاج الطبيعي.

وخرج المريض من التنويم وهو يتمتع بصحة جيدة، وقد استعاد جزءًا كبيرًا من الحركة والإحساس بالطرفين السفليين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:49 PM

إنقاذ مصاب من شلل نصفي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

أصيب في الحبل الشوكي وعانى من ضعف حركة الطرفين السفليين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
1
927

تَمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض من الإصابة بشلل نصفي نتيجة حادث مروري.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية؛ تَبَيّن وجود كسر منتقل غير مستقر بالفقرة القطنية الثالثة، مع إصابة الحبل الشوكي، أدى لحدوث ضعف شديد في حركة الطرفين السفليين، مع نقص الإحساس وألم شديد في أسفل الظهر والحوض.

وأجريت عملية جراحية للمريض على الفور؛ لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات بمسامير وقضبان ما بين الفقرة القطنية الثانية والرابعة، وتم متابعة المريض بقسم الرعاية المركزة، ثم التنويم مع مناظرة الشق الجراحي، ومتابعة الحالة مع قسم العلاج الطبيعي.

وخرج المريض من التنويم وهو يتمتع بصحة جيدة، وقد استعاد جزءًا كبيرًا من الحركة والإحساس بالطرفين السفليين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,170
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,900
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة