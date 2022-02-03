إنقاذ مصاب من شلل نصفي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

أصيب في الحبل الشوكي وعانى من ضعف حركة الطرفين السفليين

تَمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض من الإصابة بشلل نصفي نتيجة حادث مروري.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية؛ تَبَيّن وجود كسر منتقل غير مستقر بالفقرة القطنية الثالثة، مع إصابة الحبل الشوكي، أدى لحدوث ضعف شديد في حركة الطرفين السفليين، مع نقص الإحساس وألم شديد في أسفل الظهر والحوض.

وأجريت عملية جراحية للمريض على الفور؛ لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات بمسامير وقضبان ما بين الفقرة القطنية الثانية والرابعة، وتم متابعة المريض بقسم الرعاية المركزة، ثم التنويم مع مناظرة الشق الجراحي، ومتابعة الحالة مع قسم العلاج الطبيعي.

وخرج المريض من التنويم وهو يتمتع بصحة جيدة، وقد استعاد جزءًا كبيرًا من الحركة والإحساس بالطرفين السفليين.