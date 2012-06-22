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المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 526737 إصابة.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 9244 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513898 حالة.

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المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 526737 إصابة.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 9244 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513898 حالة.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
06:43 PM

المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 526737 إصابة.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 9244 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513898 حالة.

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