النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً"

الفريق العمرو: وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع

أكد المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن "احتفال السعودية مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، الذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار (السلامة أولاً)، يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية؛ إذ يجب الأخذ بمبدأ (السلامة أولاً)، وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في أعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة".

وقال الفريق العمرو في تصريح بمناسبة مشاركة السعودية في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يقام العام الحالي تحت شعار "السلامة أولاً": يجب غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع؛ ليكون مبدأ الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدمًا على جميع أعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية، حتى في استخدام الأدوية، وتناول المواد الغذائية.. وهذا يتفق مع المثل القائل "الوقاية خير من العلاج"؛ فالوقاية هي عمل استباقي، يؤكد أن السلامة أولاً "SAFETY FIRST".

وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وبمختلف الفعاليات العالمية الأخرى، تأتي بناء على ما يشدد عليه دائمًا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتهدف إلى التفاعل البنّاء مع هذه المناسبات العالمية، والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني، وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.

ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني في الاحتفاء بها.. مبينًا أن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبنّاء من قِبل أبناء المجتمع يُسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع السعودية من الأخطار والأزمات والحوادث.

وأكد أن وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع -بإذن الله-، كما يُسهم في التفاعل البنّاء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة.

المدير العام للدفاع المدني سليمان العمرو اليوم العالمي للدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً"
سبق

أكد المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن "احتفال السعودية مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، الذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار (السلامة أولاً)، يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية؛ إذ يجب الأخذ بمبدأ (السلامة أولاً)، وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في أعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة".

وقال الفريق العمرو في تصريح بمناسبة مشاركة السعودية في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يقام العام الحالي تحت شعار "السلامة أولاً": يجب غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع؛ ليكون مبدأ الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدمًا على جميع أعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية، حتى في استخدام الأدوية، وتناول المواد الغذائية.. وهذا يتفق مع المثل القائل "الوقاية خير من العلاج"؛ فالوقاية هي عمل استباقي، يؤكد أن السلامة أولاً "SAFETY FIRST".

وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وبمختلف الفعاليات العالمية الأخرى، تأتي بناء على ما يشدد عليه دائمًا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتهدف إلى التفاعل البنّاء مع هذه المناسبات العالمية، والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني، وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.

ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني في الاحتفاء بها.. مبينًا أن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبنّاء من قِبل أبناء المجتمع يُسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع السعودية من الأخطار والأزمات والحوادث.

وأكد أن وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع -بإذن الله-، كما يُسهم في التفاعل البنّاء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
08:25 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
08:52 PM

السعودية تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً"

الفريق العمرو: وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
420

أكد المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن "احتفال السعودية مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، الذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار (السلامة أولاً)، يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية؛ إذ يجب الأخذ بمبدأ (السلامة أولاً)، وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في أعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة".

وقال الفريق العمرو في تصريح بمناسبة مشاركة السعودية في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يقام العام الحالي تحت شعار "السلامة أولاً": يجب غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع؛ ليكون مبدأ الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدمًا على جميع أعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية، حتى في استخدام الأدوية، وتناول المواد الغذائية.. وهذا يتفق مع المثل القائل "الوقاية خير من العلاج"؛ فالوقاية هي عمل استباقي، يؤكد أن السلامة أولاً "SAFETY FIRST".

وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وبمختلف الفعاليات العالمية الأخرى، تأتي بناء على ما يشدد عليه دائمًا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتهدف إلى التفاعل البنّاء مع هذه المناسبات العالمية، والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني، وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.

ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني في الاحتفاء بها.. مبينًا أن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبنّاء من قِبل أبناء المجتمع يُسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع السعودية من الأخطار والأزمات والحوادث.

وأكد أن وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع -بإذن الله-، كما يُسهم في التفاعل البنّاء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,889
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,767
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,027

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة