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شاهد.. الندوة العالمية تحفر بئرين في الفلبين

وسط فرحة عمّت أهالي قرى مدينة زامبوانجا

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحفر بئرين سطحيين لأهالي قرى مدينة زامبوانجا في الفلبين، الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم للمتبرعين الذين حققوا لهم هذه الأمنية في منطقتهم التي تشح فيها مياه الشرب.

وتولي الندوة العالمية اهتماماً بالغاً لحفر الآبار؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تُحقق مبدأ التنوع في الخدمات الخيرية، وتعزز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الندوة العالمية تحفر بئرين في الفلبين
سبق

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحفر بئرين سطحيين لأهالي قرى مدينة زامبوانجا في الفلبين، الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم للمتبرعين الذين حققوا لهم هذه الأمنية في منطقتهم التي تشح فيها مياه الشرب.

وتولي الندوة العالمية اهتماماً بالغاً لحفر الآبار؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تُحقق مبدأ التنوع في الخدمات الخيرية، وتعزز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:55 PM

شاهد.. الندوة العالمية تحفر بئرين في الفلبين

وسط فرحة عمّت أهالي قرى مدينة زامبوانجا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحفر بئرين سطحيين لأهالي قرى مدينة زامبوانجا في الفلبين، الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم للمتبرعين الذين حققوا لهم هذه الأمنية في منطقتهم التي تشح فيها مياه الشرب.

وتولي الندوة العالمية اهتماماً بالغاً لحفر الآبار؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تُحقق مبدأ التنوع في الخدمات الخيرية، وتعزز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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