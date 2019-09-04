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"محافظ ينبع" يشدد على أهمية الاستعداد المبكر للأمطار

طالَبَ برصد المواقع الخطرة ومتابعة دقيقة لنشرات الأرصاد

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة هذا العام، برصد المواقع الخطرة ومواقع تجمع المياه والسيول، والرفع بها خلال 24 ساعة؛ ليتم دراستها ومعالجتها مع الجهات المختصة.

ونوّه السحيمي بعد ترؤسه اجتماعًا لرؤساء المراكز التابعة للمحافظة بحضور وكيل محافظ ينبع ورؤساء المراكز ومدير الشؤون التنموية بالمحافظة، بتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه؛ حيال الحرص والاهتمام بجميع نواحي السلامة العامة بالمحافظة ومراكزها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة المتابعة الدقيقة لنشرات الأرصاد، والتهيؤ لذلك، والعمل على تزويد اللجنة الفرعية للدفاع المدني بأرقام التواصل لرؤساء المراكز، والعمل على استخدام مباني المدارس كمواقع إخلاء في حالة الحاجة لذلك، وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على أنه سوف يُعقد اجتماع آخر مع البلديات وفرع وزارة النقل والدفاع المدني.

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"محافظ ينبع" يشدد على أهمية الاستعداد المبكر للأمطار
سبق

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة هذا العام، برصد المواقع الخطرة ومواقع تجمع المياه والسيول، والرفع بها خلال 24 ساعة؛ ليتم دراستها ومعالجتها مع الجهات المختصة.

ونوّه السحيمي بعد ترؤسه اجتماعًا لرؤساء المراكز التابعة للمحافظة بحضور وكيل محافظ ينبع ورؤساء المراكز ومدير الشؤون التنموية بالمحافظة، بتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه؛ حيال الحرص والاهتمام بجميع نواحي السلامة العامة بالمحافظة ومراكزها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة المتابعة الدقيقة لنشرات الأرصاد، والتهيؤ لذلك، والعمل على تزويد اللجنة الفرعية للدفاع المدني بأرقام التواصل لرؤساء المراكز، والعمل على استخدام مباني المدارس كمواقع إخلاء في حالة الحاجة لذلك، وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على أنه سوف يُعقد اجتماع آخر مع البلديات وفرع وزارة النقل والدفاع المدني.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:12 PM

"محافظ ينبع" يشدد على أهمية الاستعداد المبكر للأمطار

طالَبَ برصد المواقع الخطرة ومتابعة دقيقة لنشرات الأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة هذا العام، برصد المواقع الخطرة ومواقع تجمع المياه والسيول، والرفع بها خلال 24 ساعة؛ ليتم دراستها ومعالجتها مع الجهات المختصة.

ونوّه السحيمي بعد ترؤسه اجتماعًا لرؤساء المراكز التابعة للمحافظة بحضور وكيل محافظ ينبع ورؤساء المراكز ومدير الشؤون التنموية بالمحافظة، بتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه؛ حيال الحرص والاهتمام بجميع نواحي السلامة العامة بالمحافظة ومراكزها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة المتابعة الدقيقة لنشرات الأرصاد، والتهيؤ لذلك، والعمل على تزويد اللجنة الفرعية للدفاع المدني بأرقام التواصل لرؤساء المراكز، والعمل على استخدام مباني المدارس كمواقع إخلاء في حالة الحاجة لذلك، وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على أنه سوف يُعقد اجتماع آخر مع البلديات وفرع وزارة النقل والدفاع المدني.

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