النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ابتداءً من 21 يونيو العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة

بدءاً من الأحد المقبل .. السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ما عدا مساجد مكة واستئناف الرحلات الداخلية والتنقل بين المناطق

عن مكة وسائر المملكة.. ضوابط تصريحات "الداخلية" وتغيير أوقات منع التجول الجزئي

رفع تعليق السفر بين المدن والمناطق والسماح بعمل أنشطة اقتصادية مخطط له بالفترة الثانية

تضمنت تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بعد الموافقة الملكية، إمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق ضوابط خاصة لمكة المكرمة.

الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال
وتلخص ما يخص مكة المكرمة في الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال حتى يوم السبت 28 شوال، تغيير أوقات السماح بالتجول في مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة.

أثناء فترة عدم منع التجول السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارسة أعمالها، في فترة السماح في المجالات الآتية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي).

الفترة الثانية من يوم الأحد 29 شوال:
تغيير أوقات السماح بالتجول مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، ورفع تعليق الحضور للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما تشمل الفترة: رفع تعليق السفر بين المدن والمناطق بالسيارات الخاصة ووسائل التنقل المختلفة، والسماح بعمل بعض الأنشطة الاقتصادية في فترة السماح كالطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية.

منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عن مكة وسائر المملكة.. ضوابط تصريحات "الداخلية" وتغيير أوقات منع التجول الجزئي
سبق

تضمنت تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بعد الموافقة الملكية، إمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق ضوابط خاصة لمكة المكرمة.

الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال
وتلخص ما يخص مكة المكرمة في الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال حتى يوم السبت 28 شوال، تغيير أوقات السماح بالتجول في مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة.

أثناء فترة عدم منع التجول السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارسة أعمالها، في فترة السماح في المجالات الآتية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي).

الفترة الثانية من يوم الأحد 29 شوال:
تغيير أوقات السماح بالتجول مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، ورفع تعليق الحضور للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما تشمل الفترة: رفع تعليق السفر بين المدن والمناطق بالسيارات الخاصة ووسائل التنقل المختلفة، والسماح بعمل بعض الأنشطة الاقتصادية في فترة السماح كالطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:50 AM

عن مكة وسائر المملكة.. ضوابط تصريحات "الداخلية" وتغيير أوقات منع التجول الجزئي

رفع تعليق السفر بين المدن والمناطق والسماح بعمل أنشطة اقتصادية مخطط له بالفترة الثانية

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
2,768

تضمنت تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بعد الموافقة الملكية، إمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق ضوابط خاصة لمكة المكرمة.

الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال
وتلخص ما يخص مكة المكرمة في الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال حتى يوم السبت 28 شوال، تغيير أوقات السماح بالتجول في مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة.

أثناء فترة عدم منع التجول السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارسة أعمالها، في فترة السماح في المجالات الآتية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي).

الفترة الثانية من يوم الأحد 29 شوال:
تغيير أوقات السماح بالتجول مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، ورفع تعليق الحضور للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما تشمل الفترة: رفع تعليق السفر بين المدن والمناطق بالسيارات الخاصة ووسائل التنقل المختلفة، والسماح بعمل بعض الأنشطة الاقتصادية في فترة السماح كالطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,823
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,598

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة