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شاهد.. "جولات الأمانة" تضبط مواد منتهية الصلاحية في بقالات صغيرة بالطائف

غراماتها لن تقل عن ألفي ريال.. ولوحظَ بها سوء النظافة والتخزين

أسفرت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للأسواق)، خلال فترة السماح بالتجول، على عدد من البقالات ومراكز التموينات الصغيرة بأحد الأحياء الواقعة ضمن نطاق الفرع، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية تُباع للمستهلكين من قبل عمالة تلك البقالات والمراكز، مستغلين الفترة الحالية، وانقضاض بعض الأشخاص على عملية الشراء. كما رصدت الجولة مخالفات تتعلق بالنظافة وسوء التخزين.

وعلمت "سبق" أن الغرامات المالية التي سيتم فرضها على تلك المحلات لن تقل عن 2000 ريال، فيما ستواصل الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف جولاتها على مدار الساعة لمتابعة تلك المحلات ورصد ما لديها من مخالفات.


أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "جولات الأمانة" تضبط مواد منتهية الصلاحية في بقالات صغيرة بالطائف
سبق

أسفرت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للأسواق)، خلال فترة السماح بالتجول، على عدد من البقالات ومراكز التموينات الصغيرة بأحد الأحياء الواقعة ضمن نطاق الفرع، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية تُباع للمستهلكين من قبل عمالة تلك البقالات والمراكز، مستغلين الفترة الحالية، وانقضاض بعض الأشخاص على عملية الشراء. كما رصدت الجولة مخالفات تتعلق بالنظافة وسوء التخزين.

وعلمت "سبق" أن الغرامات المالية التي سيتم فرضها على تلك المحلات لن تقل عن 2000 ريال، فيما ستواصل الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف جولاتها على مدار الساعة لمتابعة تلك المحلات ورصد ما لديها من مخالفات.


05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:44 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:01 AM

شاهد.. "جولات الأمانة" تضبط مواد منتهية الصلاحية في بقالات صغيرة بالطائف

غراماتها لن تقل عن ألفي ريال.. ولوحظَ بها سوء النظافة والتخزين

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
2,724

أسفرت جولة ميدانية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للأسواق)، خلال فترة السماح بالتجول، على عدد من البقالات ومراكز التموينات الصغيرة بأحد الأحياء الواقعة ضمن نطاق الفرع، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية تُباع للمستهلكين من قبل عمالة تلك البقالات والمراكز، مستغلين الفترة الحالية، وانقضاض بعض الأشخاص على عملية الشراء. كما رصدت الجولة مخالفات تتعلق بالنظافة وسوء التخزين.

وعلمت "سبق" أن الغرامات المالية التي سيتم فرضها على تلك المحلات لن تقل عن 2000 ريال، فيما ستواصل الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف جولاتها على مدار الساعة لمتابعة تلك المحلات ورصد ما لديها من مخالفات.


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