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تعرف على تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى

بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح وتعزيز المنافسة بين الشركات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الأول من عام 2019م؛ وذلك بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح والتي من شأنها تعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، ودفعها لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين.

وأوضحت الهيئة من خلال المؤشر أن إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة التي سجل انخفاضاً بنسبة تقدر بـ 8% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

ووفقاً للمؤشر الصادر عن الهيئة جاءت شركة الاتصالات السعودية (STC) في قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة لكل مئة ألف اشتراك، في حين حلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مقدمة ترتيب الشركات من حيث عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة لكل مائة ألف اشتراك.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضماناً لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهاماً في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الأول من عام 2019م؛ وذلك بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح والتي من شأنها تعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، ودفعها لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين.

وأوضحت الهيئة من خلال المؤشر أن إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة التي سجل انخفاضاً بنسبة تقدر بـ 8% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

ووفقاً للمؤشر الصادر عن الهيئة جاءت شركة الاتصالات السعودية (STC) في قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة لكل مئة ألف اشتراك، في حين حلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مقدمة ترتيب الشركات من حيث عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة لكل مائة ألف اشتراك.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضماناً لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهاماً في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
02:48 PM

تعرف على تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى

بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح وتعزيز المنافسة بين الشركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,721

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الأول من عام 2019م؛ وذلك بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح والتي من شأنها تعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، ودفعها لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين.

وأوضحت الهيئة من خلال المؤشر أن إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة التي سجل انخفاضاً بنسبة تقدر بـ 8% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

ووفقاً للمؤشر الصادر عن الهيئة جاءت شركة الاتصالات السعودية (STC) في قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة لكل مئة ألف اشتراك، في حين حلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مقدمة ترتيب الشركات من حيث عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة لكل مائة ألف اشتراك.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضماناً لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهاماً في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,214

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