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إصابة 8 أمريكيين في إطلاق نار بولاية تكساس

الشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث

أصيب ثمانية أشخاص بإطلاق نار، اليوم (الأحد)، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.

وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث وقع بالقرب من مغسلة سيارات، والمصابون نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


وأضافت أن بنادق استخدمت في إطلاق النار، وأنها فتحت تحقيقاً في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.

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إصابة 8 أمريكيين في إطلاق نار بولاية تكساس
سبق

أصيب ثمانية أشخاص بإطلاق نار، اليوم (الأحد)، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.

وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث وقع بالقرب من مغسلة سيارات، والمصابون نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


وأضافت أن بنادق استخدمت في إطلاق النار، وأنها فتحت تحقيقاً في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:50 PM

إصابة 8 أمريكيين في إطلاق نار بولاية تكساس

الشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب ثمانية أشخاص بإطلاق نار، اليوم (الأحد)، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.

وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث وقع بالقرب من مغسلة سيارات، والمصابون نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


وأضافت أن بنادق استخدمت في إطلاق النار، وأنها فتحت تحقيقاً في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.

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