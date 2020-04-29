النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

4 مدن سعودية تسجل 1008 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

مكة والمدينة والرياض وجدة

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1325 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 21402 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2953 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 157 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 مدن سعودية تسجل 1008 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1325 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 21402 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2953 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 157 حالة وفاة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:55 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:02 PM

4 مدن سعودية تسجل 1008 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

مكة والمدينة والرياض وجدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
9,712

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1325 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 21402 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2953 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 157 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,348
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,753
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,767

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة