4 مدن سعودية تسجل 1008 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

مكة والمدينة والرياض وجدة

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1325 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 21402 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2953 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 157 حالة وفاة.