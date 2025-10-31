عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر

أنعش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ( المالي ) موسى ماريغا تدريبات فريقه، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان "ماريغا" قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا .

ويكثف الأزرق تحضيراته لمواجهة ضمك، الخميس، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.