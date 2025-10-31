عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر
أنعش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ( المالي ) موسى ماريغا تدريبات فريقه، بعد تعافيه من الإصابة.
وكان "ماريغا" قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا .
ويكثف الأزرق تحضيراته لمواجهة ضمك، الخميس، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-31
أنعش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ( المالي ) موسى ماريغا تدريبات فريقه، بعد تعافيه من الإصابة.
وكان "ماريغا" قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا .
ويكثف الأزرق تحضيراته لمواجهة ضمك، الخميس، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:45 PM
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر
أنعش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ( المالي ) موسى ماريغا تدريبات فريقه، بعد تعافيه من الإصابة.
وكان "ماريغا" قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا .
ويكثف الأزرق تحضيراته لمواجهة ضمك، الخميس، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.