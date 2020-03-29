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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

موريتانيا تغلق جميع المحلات التجارية بداية من اليوم.. حتى إشعار آخر

بهدف التقليل من اختلاط المواطنين وتجنُّبًا لمزيد من حالات العدوى

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم، إغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار وفق وكالة الأنباء الموريتانية، في أعقاب اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنى القرار الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الأسواق تجنبًا لمزيد من حالات العدوى: المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا تغلق جميع المحلات التجارية بداية من اليوم.. حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم، إغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار وفق وكالة الأنباء الموريتانية، في أعقاب اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنى القرار الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الأسواق تجنبًا لمزيد من حالات العدوى: المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:41 PM

موريتانيا تغلق جميع المحلات التجارية بداية من اليوم.. حتى إشعار آخر

بهدف التقليل من اختلاط المواطنين وتجنُّبًا لمزيد من حالات العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,330

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم، إغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار وفق وكالة الأنباء الموريتانية، في أعقاب اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنى القرار الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الأسواق تجنبًا لمزيد من حالات العدوى: المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.

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