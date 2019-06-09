وأكّدت اللجنة المنظمة للزواج، أن تكاليف الحفل لم تتجاوز 145 ألف ريال، بواقع 13 ألف ريال لكل عريس؛ شاملة القاعة والعشاء وتكاليف الضيافة كافة من هدايا للعرسان ووالديهم وغيرها، كما تمّ دعم العرسان بمبلغ 50 ألفاً مقدمة من أعيان القبيلة.

أقام أهالي شدا الأسفل بمحافظة المخواة، حفل زواج جماعي لـ 16 عريساً وعروساً من أبناء القبيلة.

شاهد .. حفل زفاف جماعي لـ 16 عريساً بالمخواة سلطان السهيمي سبق 2019-06-09 أقام أهالي شدا الأسفل بمحافظة المخواة، حفل زواج جماعي لـ 16 عريساً وعروساً من أبناء القبيلة. وأكّدت اللجنة المنظمة للزواج، أن تكاليف الحفل لم تتجاوز 145 ألف ريال، بواقع 13 ألف ريال لكل عريس؛ شاملة القاعة والعشاء وتكاليف الضيافة كافة من هدايا للعرسان ووالديهم وغيرها، كما تمّ دعم العرسان بمبلغ 50 ألفاً مقدمة من أعيان القبيلة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 10:37 AM

شاهد .. حفل زفاف جماعي لـ 16 عريساً بالمخواة يُقام للعام الثامن للتيسير على الشباب والحد من الإسراف





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أقام أهالي شدا الأسفل بمحافظة المخواة، حفل زواج جماعي لـ 16 عريساً وعروساً من أبناء القبيلة.

وأكّدت اللجنة المنظمة للزواج، أن تكاليف الحفل لم تتجاوز 145 ألف ريال، بواقع 13 ألف ريال لكل عريس؛ شاملة القاعة والعشاء وتكاليف الضيافة كافة من هدايا للعرسان ووالديهم وغيرها، كما تمّ دعم العرسان بمبلغ 50 ألفاً مقدمة من أعيان القبيلة.