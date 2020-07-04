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فيديو اللعب بالنار.. بخطأ قاتل رجل يتسبّب في حرق منزله

دخل مسكنه وخرج دون أن يدرك أن النار مشتعلة

كان رجل أمريكي يقوم بإطلاق الألعاب النارية في مدينة نيويورك، وفجأة اخترق صاروخ نافذة شقته، وأشعل النيران فيها، ولم ينتبه الرجل ومن معه لما حدث حتى اكتملت الكارثة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث في شارع إيست 51 بمنطقة بروكلين، مساء 24 يونيو الماضي، حين كان رجل يدعى داميان بيند، 36 سنة، يقوم بإطلاق الألعاب النارية مع اثنين من أصدقائه، في ممر أمام مسكنه المكون من طابقين.

ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة، أن "بيند" وشخصين آخرين يقفون في الممر وهو يطلق الألعاب النارية، وفجأة يطلق الرجل صاروخًا فيتجه مباشرة إلى نافذة بالطابق الأول ويخترقها وبعدها تشتعل النيران داخل المنزل.

والغريب أن "بيند" دخل المنزل لجلب المزيد من الألعاب النارية وخرج دون أن يدرك أن النار اشتعلت في بعض أثاث المنزل، وحين أمسكت النيران في الستائر وخرجت ألسنة اللهب من النافذة أدرك الثلاثة ما يحدث.

وبعدها شوهدوا وهم يحاولون إطفاء الحريق باستخدام خرطوم المياه دون جدوى.

وحسب الصحيفة قال قائد قسم الإطفاء دانييل نيغرو: إنه تلقى بلاغًا بوقوع حريق في منطقة بروكلين، وتم الدفع بـ12 وحدة إطفاء و60 رجلًا للسيطرة على الحريق.

وأضاف "نيغرو": "الألعاب النارية غير قانونية في نيويورك، وهي تشكل مخاطر كبيرة على سلامة السكان وممتلكاتهم".

ويوم الخميس الماضي ألقت شرطة نيويورك القبض على "بيند" بتهمة إحراق منزله أثناء إطلاقه "الألعاب النارية غير القانونية" في ممر أمام مسكنه.

وبعد مشاهدة الفيديو والتحقيقات، وجه مكتب الادعاء في مقاطعة بروكلين لـ"بيند" تهمة الحرق العمد من الدرجة الرابعة، وتعني "الإهمال الشديد الذي يؤدي إلى تدمير الممتلكات".

https://www.youtube.com/watch?v=sHAZg1fhluY

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فيديو اللعب بالنار.. بخطأ قاتل رجل يتسبّب في حرق منزله
سبق

كان رجل أمريكي يقوم بإطلاق الألعاب النارية في مدينة نيويورك، وفجأة اخترق صاروخ نافذة شقته، وأشعل النيران فيها، ولم ينتبه الرجل ومن معه لما حدث حتى اكتملت الكارثة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث في شارع إيست 51 بمنطقة بروكلين، مساء 24 يونيو الماضي، حين كان رجل يدعى داميان بيند، 36 سنة، يقوم بإطلاق الألعاب النارية مع اثنين من أصدقائه، في ممر أمام مسكنه المكون من طابقين.

ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة، أن "بيند" وشخصين آخرين يقفون في الممر وهو يطلق الألعاب النارية، وفجأة يطلق الرجل صاروخًا فيتجه مباشرة إلى نافذة بالطابق الأول ويخترقها وبعدها تشتعل النيران داخل المنزل.

والغريب أن "بيند" دخل المنزل لجلب المزيد من الألعاب النارية وخرج دون أن يدرك أن النار اشتعلت في بعض أثاث المنزل، وحين أمسكت النيران في الستائر وخرجت ألسنة اللهب من النافذة أدرك الثلاثة ما يحدث.

وبعدها شوهدوا وهم يحاولون إطفاء الحريق باستخدام خرطوم المياه دون جدوى.

وحسب الصحيفة قال قائد قسم الإطفاء دانييل نيغرو: إنه تلقى بلاغًا بوقوع حريق في منطقة بروكلين، وتم الدفع بـ12 وحدة إطفاء و60 رجلًا للسيطرة على الحريق.

وأضاف "نيغرو": "الألعاب النارية غير قانونية في نيويورك، وهي تشكل مخاطر كبيرة على سلامة السكان وممتلكاتهم".

ويوم الخميس الماضي ألقت شرطة نيويورك القبض على "بيند" بتهمة إحراق منزله أثناء إطلاقه "الألعاب النارية غير القانونية" في ممر أمام مسكنه.

وبعد مشاهدة الفيديو والتحقيقات، وجه مكتب الادعاء في مقاطعة بروكلين لـ"بيند" تهمة الحرق العمد من الدرجة الرابعة، وتعني "الإهمال الشديد الذي يؤدي إلى تدمير الممتلكات".

https://www.youtube.com/watch?v=sHAZg1fhluY

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
02:19 PM

فيديو اللعب بالنار.. بخطأ قاتل رجل يتسبّب في حرق منزله

دخل مسكنه وخرج دون أن يدرك أن النار مشتعلة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,815

كان رجل أمريكي يقوم بإطلاق الألعاب النارية في مدينة نيويورك، وفجأة اخترق صاروخ نافذة شقته، وأشعل النيران فيها، ولم ينتبه الرجل ومن معه لما حدث حتى اكتملت الكارثة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث في شارع إيست 51 بمنطقة بروكلين، مساء 24 يونيو الماضي، حين كان رجل يدعى داميان بيند، 36 سنة، يقوم بإطلاق الألعاب النارية مع اثنين من أصدقائه، في ممر أمام مسكنه المكون من طابقين.

ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة، أن "بيند" وشخصين آخرين يقفون في الممر وهو يطلق الألعاب النارية، وفجأة يطلق الرجل صاروخًا فيتجه مباشرة إلى نافذة بالطابق الأول ويخترقها وبعدها تشتعل النيران داخل المنزل.

والغريب أن "بيند" دخل المنزل لجلب المزيد من الألعاب النارية وخرج دون أن يدرك أن النار اشتعلت في بعض أثاث المنزل، وحين أمسكت النيران في الستائر وخرجت ألسنة اللهب من النافذة أدرك الثلاثة ما يحدث.

وبعدها شوهدوا وهم يحاولون إطفاء الحريق باستخدام خرطوم المياه دون جدوى.

وحسب الصحيفة قال قائد قسم الإطفاء دانييل نيغرو: إنه تلقى بلاغًا بوقوع حريق في منطقة بروكلين، وتم الدفع بـ12 وحدة إطفاء و60 رجلًا للسيطرة على الحريق.

وأضاف "نيغرو": "الألعاب النارية غير قانونية في نيويورك، وهي تشكل مخاطر كبيرة على سلامة السكان وممتلكاتهم".

ويوم الخميس الماضي ألقت شرطة نيويورك القبض على "بيند" بتهمة إحراق منزله أثناء إطلاقه "الألعاب النارية غير القانونية" في ممر أمام مسكنه.

وبعد مشاهدة الفيديو والتحقيقات، وجه مكتب الادعاء في مقاطعة بروكلين لـ"بيند" تهمة الحرق العمد من الدرجة الرابعة، وتعني "الإهمال الشديد الذي يؤدي إلى تدمير الممتلكات".

https://www.youtube.com/watch?v=sHAZg1fhluY

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