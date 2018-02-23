‏‫"الجبير" يشارك في مؤتمر دول الساحل الإفريقي في بروكسل

استعرض العلاقات الثنائية مع رئيسَيْ النيجر وبوركينا فاسو

شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل الإفريقي G5 ، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وخلال المشاركة أوضح وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تدعم دول الساحل الإفريقي G5 لمكافحة الإرهاب والتطرف؛ وذلك امتدادًا لسياسة السعودية الحازمة في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيًّا كان مصدره.

وكانت السعودية قد أعلنت تقديم دعم بمبلغ 100 مليون يورو للمساهمة في إطلاق القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي، وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

إلى هذا، التقى الجبير الرئيس محمد يوسفو رئيس جمهورية النيجر، والرئيس روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو؛ وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل الإفريقي G5 الذي عُقد في بروكسل.

وجرى خلال اللقاءَيْن بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.