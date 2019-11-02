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أمير جازان يعزي ذوي الشهيدَيْن "الودعاني" و"الخبراني"

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد جندي أول سلطان بن يحيى محمد الودعاني، ووالد وذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن بن يحيى محمد الخبراني من منسوبي حرس الحدود، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيدَيْن عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - واهتمامها بأبنائها في كل مكان.. معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

شهداء الواجب شهيد الواجب جازان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الحد الجنوبي

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أمير جازان يعزي ذوي الشهيدَيْن "الودعاني" و"الخبراني"
سبق

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد جندي أول سلطان بن يحيى محمد الودعاني، ووالد وذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن بن يحيى محمد الخبراني من منسوبي حرس الحدود، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيدَيْن عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - واهتمامها بأبنائها في كل مكان.. معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
10:42 PM

أمير جازان يعزي ذوي الشهيدَيْن "الودعاني" و"الخبراني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد جندي أول سلطان بن يحيى محمد الودعاني، ووالد وذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن بن يحيى محمد الخبراني من منسوبي حرس الحدود، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيدَيْن عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - واهتمامها بأبنائها في كل مكان.. معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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