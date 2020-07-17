"العسيري" نائباً لمدير "حقوق الإنسان" بالشرقية
صدرت موافقة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان على تكليف إبراهيم بن محمد العسيري، نائباً لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، ومديراً لإدارة المتابعة والتحقيق.
ويعد "العسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة على مستوى المنطقة الشرقية وله إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
"سبق" تبارك لـ"العسيري"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.
"العسيري" نائباً لمدير "حقوق الإنسان" بالشرقية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-17
صدرت موافقة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان على تكليف إبراهيم بن محمد العسيري، نائباً لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، ومديراً لإدارة المتابعة والتحقيق.
ويعد "العسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة على مستوى المنطقة الشرقية وله إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
"سبق" تبارك لـ"العسيري"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
05:02 PM
"العسيري" نائباً لمدير "حقوق الإنسان" بالشرقية
صدرت موافقة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان على تكليف إبراهيم بن محمد العسيري، نائباً لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، ومديراً لإدارة المتابعة والتحقيق.
ويعد "العسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة على مستوى المنطقة الشرقية وله إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
"سبق" تبارك لـ"العسيري"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.