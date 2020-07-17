"العسيري" نائباً لمدير "حقوق الإنسان" بالشرقية

صدرت موافقة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان على تكليف إبراهيم بن محمد العسيري، نائباً لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، ومديراً لإدارة المتابعة والتحقيق.

ويعد "العسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة على مستوى المنطقة الشرقية وله إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان.

"سبق" تبارك لـ"العسيري"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.