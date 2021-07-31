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شاهد .. "مرور الباحة" يحرِّر حركة السير في طريق الملك عبدالعزيز

بوضع الدورانات وتوحيد المسار لتقليص فترة الانتظار ومنع الارتداد

نجحت إدارة مرور منطقة الباحة في تحرير حركة السير في طريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى إشارة البيك؛ وهو ما قلّص دقائق الانتظار إلى فارق كبير، وقضى على الارتداد الذي كان يعاني منه مستخدمو الطريق الذي يشهد كثافة عالية أوقات المساء.

وتفصيلاً، عمدت إدارة مرور منطقة الباحة لوضع دورانات في الإشارات بطريق الملك عبدالعزيز، وتوحيد المسار في إشارة كودو؛ وهو ما سهّل حركة السير؛ وأصبح مرتادو الطريق لا يجدون صعوبة في الوصول إلى إشارة البيك في دقائق معدودة.

الباحة مرور الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "مرور الباحة" يحرِّر حركة السير في طريق الملك عبدالعزيز
سبق

نجحت إدارة مرور منطقة الباحة في تحرير حركة السير في طريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى إشارة البيك؛ وهو ما قلّص دقائق الانتظار إلى فارق كبير، وقضى على الارتداد الذي كان يعاني منه مستخدمو الطريق الذي يشهد كثافة عالية أوقات المساء.

وتفصيلاً، عمدت إدارة مرور منطقة الباحة لوضع دورانات في الإشارات بطريق الملك عبدالعزيز، وتوحيد المسار في إشارة كودو؛ وهو ما سهّل حركة السير؛ وأصبح مرتادو الطريق لا يجدون صعوبة في الوصول إلى إشارة البيك في دقائق معدودة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
12:43 AM

شاهد .. "مرور الباحة" يحرِّر حركة السير في طريق الملك عبدالعزيز

بوضع الدورانات وتوحيد المسار لتقليص فترة الانتظار ومنع الارتداد

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أحمد العبدالله - الباحة
3
2,665

نجحت إدارة مرور منطقة الباحة في تحرير حركة السير في طريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى إشارة البيك؛ وهو ما قلّص دقائق الانتظار إلى فارق كبير، وقضى على الارتداد الذي كان يعاني منه مستخدمو الطريق الذي يشهد كثافة عالية أوقات المساء.

وتفصيلاً، عمدت إدارة مرور منطقة الباحة لوضع دورانات في الإشارات بطريق الملك عبدالعزيز، وتوحيد المسار في إشارة كودو؛ وهو ما سهّل حركة السير؛ وأصبح مرتادو الطريق لا يجدون صعوبة في الوصول إلى إشارة البيك في دقائق معدودة.

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