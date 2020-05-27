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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

لليوم الثاني.. مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في إصابات كورونا

شهدت 162 حالة جديدة إضافة إلى 458 متعافياً من الفيروس

تواصل مكة المكرمة، لليوم الثاني على التوالي، تسجيل انخفاض في عدد حالات فيروس كورونا، حيث شهدت اليوم 162 إصابة جديدة بالفيروس.

واحتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 5423 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و9213 حالة تماثلت للشفاء، و194 حالة وفاة.

وسجلت مكة اليوم 458 حالة تعافٍ جديدة و162 إصابة جديدة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثاني.. مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في إصابات كورونا
سبق

تواصل مكة المكرمة، لليوم الثاني على التوالي، تسجيل انخفاض في عدد حالات فيروس كورونا، حيث شهدت اليوم 162 إصابة جديدة بالفيروس.

واحتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 5423 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و9213 حالة تماثلت للشفاء، و194 حالة وفاة.

وسجلت مكة اليوم 458 حالة تعافٍ جديدة و162 إصابة جديدة بالفيروس.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:28 PM

لليوم الثاني.. مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في إصابات كورونا

شهدت 162 حالة جديدة إضافة إلى 458 متعافياً من الفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,537

تواصل مكة المكرمة، لليوم الثاني على التوالي، تسجيل انخفاض في عدد حالات فيروس كورونا، حيث شهدت اليوم 162 إصابة جديدة بالفيروس.

واحتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 5423 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و9213 حالة تماثلت للشفاء، و194 حالة وفاة.

وسجلت مكة اليوم 458 حالة تعافٍ جديدة و162 إصابة جديدة بالفيروس.

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