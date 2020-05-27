لليوم الثاني.. مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في إصابات كورونا

شهدت 162 حالة جديدة إضافة إلى 458 متعافياً من الفيروس

تواصل مكة المكرمة، لليوم الثاني على التوالي، تسجيل انخفاض في عدد حالات فيروس كورونا، حيث شهدت اليوم 162 إصابة جديدة بالفيروس.

واحتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 5423 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و9213 حالة تماثلت للشفاء، و194 حالة وفاة.

وسجلت مكة اليوم 458 حالة تعافٍ جديدة و162 إصابة جديدة بالفيروس.