النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء يصل إلى 34741

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 62275 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2567 حالة، كما سجلت 1724 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 34741 حالة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24967 مريضاً، منهم 337 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 62275 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2567 حالة، كما سجلت 1724 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 34741 حالة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24967 مريضاً، منهم 337 في العناية المركزة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
05:12 PM

العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء يصل إلى 34741

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
107

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 62275 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2567 حالة، كما سجلت 1724 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 34741 حالة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24967 مريضاً، منهم 337 في العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,617
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,593
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,838

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة