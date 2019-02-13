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السفير الصيني بعد مساعدات المملكة لمواجهة كورونا: شكرًا السعودية

نوه بالمواقف الداعمة التي تجسد العلاقة المتينة بين البلدين وعمق الصداقة

نشر السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، عبر صفحته بتويتر؛ ‬مقطع فيديو من إعداد السفارة الصينية في المملكة، قدمت فيه الشكر للمملكة العربية السعودية على المبادرة الكريمة بتقديم مساعدات صحية للصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبر منسوبو السفارة الصينية والشركات العاملة في المملكة، من خلال الفيديو، عن عميق شكرهم للمملكة قيادة وحكومة وشعباً على المواقف الداعمة التي تجسد العلاقة المتينة بين البلدين وعمق الصداقة التاريخية بين المملكة والصين.

وكتب السفير الصيني تغريدة قال فيها: "أنا وزوجتي، وزملائي بالسفارة، ومنسوبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة، نقول لكم: شكراً السعودية".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وقّع اليوم، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، والسفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ ستة عقود مشتركة مع عدد من الشركات العالمية؛ لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين، بالتنسيق مع سفارة الصين بالمملكة.

السفير الصيني لدى المملكة تقديم مساعدات صحية للصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الصيني بعد مساعدات المملكة لمواجهة كورونا: شكرًا السعودية
سبق

نشر السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، عبر صفحته بتويتر؛ ‬مقطع فيديو من إعداد السفارة الصينية في المملكة، قدمت فيه الشكر للمملكة العربية السعودية على المبادرة الكريمة بتقديم مساعدات صحية للصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبر منسوبو السفارة الصينية والشركات العاملة في المملكة، من خلال الفيديو، عن عميق شكرهم للمملكة قيادة وحكومة وشعباً على المواقف الداعمة التي تجسد العلاقة المتينة بين البلدين وعمق الصداقة التاريخية بين المملكة والصين.

وكتب السفير الصيني تغريدة قال فيها: "أنا وزوجتي، وزملائي بالسفارة، ومنسوبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة، نقول لكم: شكراً السعودية".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وقّع اليوم، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، والسفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ ستة عقود مشتركة مع عدد من الشركات العالمية؛ لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين، بالتنسيق مع سفارة الصين بالمملكة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
05:35 PM

السفير الصيني بعد مساعدات المملكة لمواجهة كورونا: شكرًا السعودية

نوه بالمواقف الداعمة التي تجسد العلاقة المتينة بين البلدين وعمق الصداقة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,524

نشر السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، عبر صفحته بتويتر؛ ‬مقطع فيديو من إعداد السفارة الصينية في المملكة، قدمت فيه الشكر للمملكة العربية السعودية على المبادرة الكريمة بتقديم مساعدات صحية للصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعبر منسوبو السفارة الصينية والشركات العاملة في المملكة، من خلال الفيديو، عن عميق شكرهم للمملكة قيادة وحكومة وشعباً على المواقف الداعمة التي تجسد العلاقة المتينة بين البلدين وعمق الصداقة التاريخية بين المملكة والصين.

وكتب السفير الصيني تغريدة قال فيها: "أنا وزوجتي، وزملائي بالسفارة، ومنسوبو الشركات الصينية العاملة في المملكة الصديقة، نقول لكم: شكراً السعودية".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وقّع اليوم، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، والسفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ ستة عقود مشتركة مع عدد من الشركات العالمية؛ لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين، بالتنسيق مع سفارة الصين بالمملكة.

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