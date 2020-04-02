الأمن العام يدشن موقعًا إلكترونيًا لتلقي طلبات التنقل للحالات الطارئة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-02
دشن الأمن العام خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال الموقع الإلكتروني: tanaqul.ecloud.sa/login
ونشر الأمن العام خطوات تقديم الطلب والاشتراطات التي تتضمن بيانات المتقدم وأرقام التواصل وإرفاق ما يثبت الحالة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:28 PM
الأمن العام يدشن موقعًا إلكترونيًا لتلقي طلبات التنقل للحالات الطارئة
دشن الأمن العام خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال الموقع الإلكتروني: tanaqul.ecloud.sa/login
ونشر الأمن العام خطوات تقديم الطلب والاشتراطات التي تتضمن بيانات المتقدم وأرقام التواصل وإرفاق ما يثبت الحالة.