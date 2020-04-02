ونشر الأمن العام خطوات تقديم الطلب والاشتراطات التي تتضمن بيانات المتقدم وأرقام التواصل وإرفاق ما يثبت الحالة.

دشن الأمن العام خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال الموقع الإلكتروني: ‪tanaqul.ecloud.sa/login

الأمن العام يدشن موقعًا إلكترونيًا لتلقي طلبات التنقل للحالات الطارئة عبدالله البرقاوي سبق 2020-04-02 دشن الأمن العام خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال الموقع الإلكتروني: ‪tanaqul.ecloud.sa/login ونشر الأمن العام خطوات تقديم الطلب والاشتراطات التي تتضمن بيانات المتقدم وأرقام التواصل وإرفاق ما يثبت الحالة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 11:28 PM

الأمن العام يدشن موقعًا إلكترونيًا لتلقي طلبات التنقل للحالات الطارئة





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دشن الأمن العام خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال الموقع الإلكتروني: ‪tanaqul.ecloud.sa/login

ونشر الأمن العام خطوات تقديم الطلب والاشتراطات التي تتضمن بيانات المتقدم وأرقام التواصل وإرفاق ما يثبت الحالة.