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بالصور .. أمانة الطائف تكشف عن معملَيْن لـ"الرقاق والكنافة" مخالفَيْن

وجود تسريب لمياه المجاري من أعلى السقف في مكان التجهيز

قادت الرقابة الناجحة مراقبي الأمانة بمحافظة الطائف للكشف عن معملَين لإنتاج الرقاق والكنافة، وكان الأول داخل محل بنشاط مخبز غير مؤهل؛ وذلك لسوء الموقع، وتدني مستوى النظافة فيه.

وما إن أنهى المراقبون مهمتهم، وأثناء خروجهم حتى لاحظوا ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، ومغلقة، وتحولت لمعمل آخر لإنتاج الرقاق والكنافة. ويناء على رؤيتهم حركة العمالة داخلها اكتشفوا وجود مخالفات داخلها، وما احتوته تلك المعامل من خطر على الصحة العامة، تمثل في وجود تسريب لمياه المجاري من أعلى السقف في مكان التجهيز.

وكان مراقبو بلدية "شرق الفرعية"، بمتابعة رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، قد توافرت لديهم معلومات عن مخبز بأحد الأحياء، تحول جزء منه لمعمل لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، وكان مفتقرًا لأبسط شروط النظافة. فيما تم الاستعانة بعدد من العمالة الوافدة للقيام بذلك، مع مجهولية المواد المستخدمة، والعمل على التوزيع للمحال والمطاعم.

وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع، وبعد تسجيل الملاحظات عليه وإغلاقه، لاحظوا بالقرب منه ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، وبها تحركات لبعض العمالة؛ ليتم الكشف عن معمل مخالف بدون ترخيص، يقوم بإنتاج الرقاق والكنافة بكميات كبيرة من خلال عمالة مجهولة، وبدون كروت صحية، بخلاف أن هناك ملاحظات على نظافتهم، ونظافة أيديهم التي تمارس العمل دون قفازات تحمي ذلك المنتج من الميكروبات.

وأخضع المراقبون الموقع للتفتيش والمتابعة، واكتشفوا صدأ على ماكينة العجانة، كذلك لاحظوا تسريبًا لمياه المجاري من جزء من سقف الموقع، الذي يعلوه بالدور الثاني دورة مياه؛ ما يعني تسريب ما فيه خطورة بالغة على الصحة العامة؛ كون ذلك داخل محل لإنتاج الرقاق والكنافة.

وجرى إغلاق ذلك الموقع المخالف، وتسليمه للشرطة ضمن المتابعات التي تقوم بها الأمانة لمعرفة مدى تطبيق الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور .. أمانة الطائف تكشف عن معملَيْن لـ"الرقاق والكنافة" مخالفَيْن
سبق

قادت الرقابة الناجحة مراقبي الأمانة بمحافظة الطائف للكشف عن معملَين لإنتاج الرقاق والكنافة، وكان الأول داخل محل بنشاط مخبز غير مؤهل؛ وذلك لسوء الموقع، وتدني مستوى النظافة فيه.

وما إن أنهى المراقبون مهمتهم، وأثناء خروجهم حتى لاحظوا ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، ومغلقة، وتحولت لمعمل آخر لإنتاج الرقاق والكنافة. ويناء على رؤيتهم حركة العمالة داخلها اكتشفوا وجود مخالفات داخلها، وما احتوته تلك المعامل من خطر على الصحة العامة، تمثل في وجود تسريب لمياه المجاري من أعلى السقف في مكان التجهيز.

وكان مراقبو بلدية "شرق الفرعية"، بمتابعة رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، قد توافرت لديهم معلومات عن مخبز بأحد الأحياء، تحول جزء منه لمعمل لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، وكان مفتقرًا لأبسط شروط النظافة. فيما تم الاستعانة بعدد من العمالة الوافدة للقيام بذلك، مع مجهولية المواد المستخدمة، والعمل على التوزيع للمحال والمطاعم.

وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع، وبعد تسجيل الملاحظات عليه وإغلاقه، لاحظوا بالقرب منه ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، وبها تحركات لبعض العمالة؛ ليتم الكشف عن معمل مخالف بدون ترخيص، يقوم بإنتاج الرقاق والكنافة بكميات كبيرة من خلال عمالة مجهولة، وبدون كروت صحية، بخلاف أن هناك ملاحظات على نظافتهم، ونظافة أيديهم التي تمارس العمل دون قفازات تحمي ذلك المنتج من الميكروبات.

وأخضع المراقبون الموقع للتفتيش والمتابعة، واكتشفوا صدأ على ماكينة العجانة، كذلك لاحظوا تسريبًا لمياه المجاري من جزء من سقف الموقع، الذي يعلوه بالدور الثاني دورة مياه؛ ما يعني تسريب ما فيه خطورة بالغة على الصحة العامة؛ كون ذلك داخل محل لإنتاج الرقاق والكنافة.

وجرى إغلاق ذلك الموقع المخالف، وتسليمه للشرطة ضمن المتابعات التي تقوم بها الأمانة لمعرفة مدى تطبيق الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
11:19 PM

بالصور .. أمانة الطائف تكشف عن معملَيْن لـ"الرقاق والكنافة" مخالفَيْن

وجود تسريب لمياه المجاري من أعلى السقف في مكان التجهيز

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فهد العتيبي - الطائف
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10,735

قادت الرقابة الناجحة مراقبي الأمانة بمحافظة الطائف للكشف عن معملَين لإنتاج الرقاق والكنافة، وكان الأول داخل محل بنشاط مخبز غير مؤهل؛ وذلك لسوء الموقع، وتدني مستوى النظافة فيه.

وما إن أنهى المراقبون مهمتهم، وأثناء خروجهم حتى لاحظوا ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، ومغلقة، وتحولت لمعمل آخر لإنتاج الرقاق والكنافة. ويناء على رؤيتهم حركة العمالة داخلها اكتشفوا وجود مخالفات داخلها، وما احتوته تلك المعامل من خطر على الصحة العامة، تمثل في وجود تسريب لمياه المجاري من أعلى السقف في مكان التجهيز.

وكان مراقبو بلدية "شرق الفرعية"، بمتابعة رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، قد توافرت لديهم معلومات عن مخبز بأحد الأحياء، تحول جزء منه لمعمل لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، وكان مفتقرًا لأبسط شروط النظافة. فيما تم الاستعانة بعدد من العمالة الوافدة للقيام بذلك، مع مجهولية المواد المستخدمة، والعمل على التوزيع للمحال والمطاعم.

وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع، وبعد تسجيل الملاحظات عليه وإغلاقه، لاحظوا بالقرب منه ثلاثة محال مشتركة مع بعضها، وبها تحركات لبعض العمالة؛ ليتم الكشف عن معمل مخالف بدون ترخيص، يقوم بإنتاج الرقاق والكنافة بكميات كبيرة من خلال عمالة مجهولة، وبدون كروت صحية، بخلاف أن هناك ملاحظات على نظافتهم، ونظافة أيديهم التي تمارس العمل دون قفازات تحمي ذلك المنتج من الميكروبات.

وأخضع المراقبون الموقع للتفتيش والمتابعة، واكتشفوا صدأ على ماكينة العجانة، كذلك لاحظوا تسريبًا لمياه المجاري من جزء من سقف الموقع، الذي يعلوه بالدور الثاني دورة مياه؛ ما يعني تسريب ما فيه خطورة بالغة على الصحة العامة؛ كون ذلك داخل محل لإنتاج الرقاق والكنافة.

وجرى إغلاق ذلك الموقع المخالف، وتسليمه للشرطة ضمن المتابعات التي تقوم بها الأمانة لمعرفة مدى تطبيق الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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