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أول تراجع في 4 أيام.. ألمانيا تسجّل 4133 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 2544 مع تسجيل 171 وفاة جديدة

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، عن تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصاباً.

وعدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغ 5323 حالة.

وهذا يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا وفق "رويترز".

وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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أول تراجع في 4 أيام.. ألمانيا تسجّل 4133 إصابة جديدة بكورونا
سبق

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، عن تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصاباً.

وعدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغ 5323 حالة.

وهذا يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا وفق "رويترز".

وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:01 AM

أول تراجع في 4 أيام.. ألمانيا تسجّل 4133 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 2544 مع تسجيل 171 وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، عن تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصاباً.

وعدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغ 5323 حالة.

وهذا يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا وفق "رويترز".

وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة.

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