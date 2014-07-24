النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1256 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1155 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مكارم" تكشف عدد عبوات المياه الموزعة على ضيوف الرحمن بمكة

منذ عودة العمرة بعد توقفها بسبب جائحة "كورونا" وحتى موسم الحج

وزعت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم"، أكثر من مليون عبوة ماء على ضيوف الرحمن من المياه الصحية المبردة في مكة المكرمة؛ وذلك ضمن برنامج سقيا ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام منذ عودة العمرة، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى موسم الحج في هذا العام الاستثنائي.

وشملت نقاط التوزيع في أربعة مواقع متفرقة في العاصمة المقدسة، وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام وهي: أجياد وكدي ومنطقة الجمرات وغزة؛ وذلك بإشراف من لجنة السقاية والرفادة التابعة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقدمت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية المحدودة، شراكة متميزة مع الجمعية، واستفاد من خلالها أكثر من 100 ألف معتمر وحاج.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لما تقوم به الحكومة الرشيدة من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة متكاملة بين القطاعات، في سبيل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وأن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وسهولة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن يكون ضيوف الرحمن أولًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكارم" تكشف عدد عبوات المياه الموزعة على ضيوف الرحمن بمكة
سبق

وزعت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم"، أكثر من مليون عبوة ماء على ضيوف الرحمن من المياه الصحية المبردة في مكة المكرمة؛ وذلك ضمن برنامج سقيا ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام منذ عودة العمرة، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى موسم الحج في هذا العام الاستثنائي.

وشملت نقاط التوزيع في أربعة مواقع متفرقة في العاصمة المقدسة، وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام وهي: أجياد وكدي ومنطقة الجمرات وغزة؛ وذلك بإشراف من لجنة السقاية والرفادة التابعة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقدمت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية المحدودة، شراكة متميزة مع الجمعية، واستفاد من خلالها أكثر من 100 ألف معتمر وحاج.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لما تقوم به الحكومة الرشيدة من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة متكاملة بين القطاعات، في سبيل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وأن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وسهولة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن يكون ضيوف الرحمن أولًا.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
03:02 PM

"مكارم" تكشف عدد عبوات المياه الموزعة على ضيوف الرحمن بمكة

منذ عودة العمرة بعد توقفها بسبب جائحة "كورونا" وحتى موسم الحج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
395

وزعت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم"، أكثر من مليون عبوة ماء على ضيوف الرحمن من المياه الصحية المبردة في مكة المكرمة؛ وذلك ضمن برنامج سقيا ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام منذ عودة العمرة، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى موسم الحج في هذا العام الاستثنائي.

وشملت نقاط التوزيع في أربعة مواقع متفرقة في العاصمة المقدسة، وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام وهي: أجياد وكدي ومنطقة الجمرات وغزة؛ وذلك بإشراف من لجنة السقاية والرفادة التابعة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقدمت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية المحدودة، شراكة متميزة مع الجمعية، واستفاد من خلالها أكثر من 100 ألف معتمر وحاج.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لما تقوم به الحكومة الرشيدة من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة متكاملة بين القطاعات، في سبيل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وأن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وسهولة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن يكون ضيوف الرحمن أولًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,066
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,468
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,954

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة