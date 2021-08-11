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اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا يحظى باهتمام 20 دولة

أطلق عليه اسم "سبوتنيك- في"

أعربت 20 دولة على الأقل عن اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة "نوفوستي".
وأفادت الوكالة، عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، بأن من بين هذه الدول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبرازيل والمكسيك والهند.
وذكرت الوكالة أيضاً أن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعرب عن استعداده لتجربة اللقاح الروسي على نفسه. وأكد دوتيرتي أنه فور وصول اللقاح إلى بلاده سيقوم بحقنه شخصياً؛ كي يقدم للرأي العام برهاناً على ثقته به.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم في روسيا التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-في" (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.

فيروس كورونا الجديد

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اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا يحظى باهتمام 20 دولة
سبق

أعربت 20 دولة على الأقل عن اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة "نوفوستي".
وأفادت الوكالة، عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، بأن من بين هذه الدول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبرازيل والمكسيك والهند.
وذكرت الوكالة أيضاً أن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعرب عن استعداده لتجربة اللقاح الروسي على نفسه. وأكد دوتيرتي أنه فور وصول اللقاح إلى بلاده سيقوم بحقنه شخصياً؛ كي يقدم للرأي العام برهاناً على ثقته به.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم في روسيا التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-في" (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
06:31 PM

اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا يحظى باهتمام 20 دولة

أطلق عليه اسم "سبوتنيك- في"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت 20 دولة على الأقل عن اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة "نوفوستي".
وأفادت الوكالة، عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، بأن من بين هذه الدول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبرازيل والمكسيك والهند.
وذكرت الوكالة أيضاً أن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعرب عن استعداده لتجربة اللقاح الروسي على نفسه. وأكد دوتيرتي أنه فور وصول اللقاح إلى بلاده سيقوم بحقنه شخصياً؛ كي يقدم للرأي العام برهاناً على ثقته به.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم في روسيا التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-في" (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.

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