النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين مكة يقف على تنفيذ تقاطع طريق السيل مع علي بن أبي طالب

طوله 3.5 كيلو ويحتوي 175 عمود إنارة

وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على تنفيذ مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة المكرمة، حيث يبلغ طول التقاطع 3.5 كلم، وعدد أعمدة الإنارة 175 عمود إنارة.

ويُسهم تقاطع السيل في تحرير الحركة لجميع الاتجاهات، وكذلك يساعد على فك الاختناقات المرورية من وسط مكة، ونقلها عبر طريق علي بن أبي طالب.

وكذلك يعد بوابة ‎مكة المكرمة من جهة الشرق، لتسهيل دخول الحجاج والزوار إلى المشاعر المقدسة وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك يساعد في تفويج الحجاج من المشاعر المقدسة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة عبر تقاطع السيل، ومنه إلى طريق المدينة المنورة ومن ثم إلى مدينة جدة.

مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة أعمدة الإنارة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين مكة يقف على تنفيذ تقاطع طريق السيل مع علي بن أبي طالب
سبق

وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على تنفيذ مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة المكرمة، حيث يبلغ طول التقاطع 3.5 كلم، وعدد أعمدة الإنارة 175 عمود إنارة.

ويُسهم تقاطع السيل في تحرير الحركة لجميع الاتجاهات، وكذلك يساعد على فك الاختناقات المرورية من وسط مكة، ونقلها عبر طريق علي بن أبي طالب.

وكذلك يعد بوابة ‎مكة المكرمة من جهة الشرق، لتسهيل دخول الحجاج والزوار إلى المشاعر المقدسة وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك يساعد في تفويج الحجاج من المشاعر المقدسة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة عبر تقاطع السيل، ومنه إلى طريق المدينة المنورة ومن ثم إلى مدينة جدة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:34 PM

أمين مكة يقف على تنفيذ تقاطع طريق السيل مع علي بن أبي طالب

طوله 3.5 كيلو ويحتوي 175 عمود إنارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
4,722

وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على تنفيذ مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة المكرمة، حيث يبلغ طول التقاطع 3.5 كلم، وعدد أعمدة الإنارة 175 عمود إنارة.

ويُسهم تقاطع السيل في تحرير الحركة لجميع الاتجاهات، وكذلك يساعد على فك الاختناقات المرورية من وسط مكة، ونقلها عبر طريق علي بن أبي طالب.

وكذلك يعد بوابة ‎مكة المكرمة من جهة الشرق، لتسهيل دخول الحجاج والزوار إلى المشاعر المقدسة وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك يساعد في تفويج الحجاج من المشاعر المقدسة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة عبر تقاطع السيل، ومنه إلى طريق المدينة المنورة ومن ثم إلى مدينة جدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,771
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,032

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة