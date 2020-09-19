وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة.

"كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-19 سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة. وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 09:56 PM

"كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان الفيروس سلب الحياة من 5 مرضى





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سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440.