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"كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان

الفيروس سلب الحياة من 5 مرضى

سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان
سبق

سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:56 PM

"كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان

الفيروس سلب الحياة من 5 مرضى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440.

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