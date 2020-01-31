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تعرَّف على 3 أدوية يمكنها علاج فيروس "كورونا"

أعلنتها وزارة الصحة الروسية

يبحث الخبراء في جميع أنحاء العالم عن لقاح لمعالجة العدوى الجديدة الخطيرة، وحدّد مسؤولو الصحة الروس ثلاثة أدوية موجودة لمكافحة فيروس 2019-nCoV لدى البالغين.

ويعتقد الخبراء الصحيون بأن فيروس "كورونا" الجديد يمكن محاربته بوساطة أدوية: "ريبافيرين" (ribavirin) و"لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) و"انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تُستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدّد، على التوالي، طبقاً لـ (RT).

ولم تقدم وزارة الصحة الروسية توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضاً كيفية تقديم العلاجات وبأيّ كميات يجب تناولها.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية لجعل الأطباء يتبعونها في جميع المستشفيات بأنحاء البلاد كافة.

يُشار إلى أنه وُصف استخدام أحد هذه الأدوية المذكورة، وهو "ريبافيرين"، في علاج السارس الصيني عام 2003، والذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص وقتل 774 فرداً في 17 دولة مختلفة.

وأظهرت السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" تشابهاً وراثياً كبيراً مع السارس، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية وجود تطابق بينهما بنسبة 79.5%.

وزارة الصحة الروسية فيروس كورونا الجديد

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تعرَّف على 3 أدوية يمكنها علاج فيروس "كورونا"
سبق

يبحث الخبراء في جميع أنحاء العالم عن لقاح لمعالجة العدوى الجديدة الخطيرة، وحدّد مسؤولو الصحة الروس ثلاثة أدوية موجودة لمكافحة فيروس 2019-nCoV لدى البالغين.

ويعتقد الخبراء الصحيون بأن فيروس "كورونا" الجديد يمكن محاربته بوساطة أدوية: "ريبافيرين" (ribavirin) و"لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) و"انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تُستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدّد، على التوالي، طبقاً لـ (RT).

ولم تقدم وزارة الصحة الروسية توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضاً كيفية تقديم العلاجات وبأيّ كميات يجب تناولها.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية لجعل الأطباء يتبعونها في جميع المستشفيات بأنحاء البلاد كافة.

يُشار إلى أنه وُصف استخدام أحد هذه الأدوية المذكورة، وهو "ريبافيرين"، في علاج السارس الصيني عام 2003، والذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص وقتل 774 فرداً في 17 دولة مختلفة.

وأظهرت السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" تشابهاً وراثياً كبيراً مع السارس، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية وجود تطابق بينهما بنسبة 79.5%.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:15 PM

تعرَّف على 3 أدوية يمكنها علاج فيروس "كورونا"

أعلنتها وزارة الصحة الروسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,903

يبحث الخبراء في جميع أنحاء العالم عن لقاح لمعالجة العدوى الجديدة الخطيرة، وحدّد مسؤولو الصحة الروس ثلاثة أدوية موجودة لمكافحة فيروس 2019-nCoV لدى البالغين.

ويعتقد الخبراء الصحيون بأن فيروس "كورونا" الجديد يمكن محاربته بوساطة أدوية: "ريبافيرين" (ribavirin) و"لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) و"انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تُستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدّد، على التوالي، طبقاً لـ (RT).

ولم تقدم وزارة الصحة الروسية توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضاً كيفية تقديم العلاجات وبأيّ كميات يجب تناولها.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية لجعل الأطباء يتبعونها في جميع المستشفيات بأنحاء البلاد كافة.

يُشار إلى أنه وُصف استخدام أحد هذه الأدوية المذكورة، وهو "ريبافيرين"، في علاج السارس الصيني عام 2003، والذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص وقتل 774 فرداً في 17 دولة مختلفة.

وأظهرت السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" تشابهاً وراثياً كبيراً مع السارس، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية وجود تطابق بينهما بنسبة 79.5%.

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