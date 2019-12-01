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مواجهات نارية في أمم أوروبا 2020.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة الموت

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) عن مواجهات قوية في بعض مباريات المجموعات الست، من أبرزها وقوع ألمانيا وفرنسا والبرتغال في "مجموعة الموت" والتي تُقام بين 12 يونيو و12 يوليو 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة الأولى.

وأجريت القرعة السبت (30 نوفمبر 2019) في قاعة "روميكسبو" في العاصمة الرومانية بوخارست، وقد حسم 20 منتخبًا حتى الآن تأهلهم للنهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل الذي تُقام مبارياته في يومي 26 و31 مارس المقبل، المقاعد الأربعة المتبقية.

وتعد المجموعة السادسة من أقوى المجموعات، إذ أوقعت القرعة فيها منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم 2014، مع المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، والمنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في عام 2016.

وستجمع المباراة الافتتاحية المقررة في روما بين منتخبي إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

كما تعد مواجهة كرواتيا وإنجلترا في المجموعة الرابعة من أقوى مباريات البطولة.

وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في النهائيات في مجموعات البطولة كما يلي:

المجموعة الأولى (التي تُقام مبارياتها في روما وباكو) : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا.

المجموعة الثانية (التي تُقام مبارياتها في سان بطرسبرج وكوبنهاغن): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا -روسيا.

المجموعة الثالثة (التي تُقام مبارياتها في أمستردام وبوخارست): هولندا - أوكرانيا - النمسا - المتأهل من مسار التأهل الرابع.

المجموعة الرابعة (التي تُقام مبارياتها في لندن وغلاسغو): إنجلترا - كرواتيا - المتأهل من مسار التأهل الثالث - التشيك.

المجموعة الخامسة (التي تُقام مبارياتها في بلباو ودبلن): إسبانيا - السويد - بولندا - المتأهل من مسار التأهل الثاني.

المجموعة السادسة (التي تُقام مبارياتها في ميونيخ وبودابست): المتأهل من مسار التأهل الأول - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.

يورو 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مواجهات نارية في أمم أوروبا 2020.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة الموت
سبق

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) عن مواجهات قوية في بعض مباريات المجموعات الست، من أبرزها وقوع ألمانيا وفرنسا والبرتغال في "مجموعة الموت" والتي تُقام بين 12 يونيو و12 يوليو 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة الأولى.

وأجريت القرعة السبت (30 نوفمبر 2019) في قاعة "روميكسبو" في العاصمة الرومانية بوخارست، وقد حسم 20 منتخبًا حتى الآن تأهلهم للنهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل الذي تُقام مبارياته في يومي 26 و31 مارس المقبل، المقاعد الأربعة المتبقية.

وتعد المجموعة السادسة من أقوى المجموعات، إذ أوقعت القرعة فيها منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم 2014، مع المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، والمنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في عام 2016.

وستجمع المباراة الافتتاحية المقررة في روما بين منتخبي إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

كما تعد مواجهة كرواتيا وإنجلترا في المجموعة الرابعة من أقوى مباريات البطولة.

وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في النهائيات في مجموعات البطولة كما يلي:

المجموعة الأولى (التي تُقام مبارياتها في روما وباكو) : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا.

المجموعة الثانية (التي تُقام مبارياتها في سان بطرسبرج وكوبنهاغن): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا -روسيا.

المجموعة الثالثة (التي تُقام مبارياتها في أمستردام وبوخارست): هولندا - أوكرانيا - النمسا - المتأهل من مسار التأهل الرابع.

المجموعة الرابعة (التي تُقام مبارياتها في لندن وغلاسغو): إنجلترا - كرواتيا - المتأهل من مسار التأهل الثالث - التشيك.

المجموعة الخامسة (التي تُقام مبارياتها في بلباو ودبلن): إسبانيا - السويد - بولندا - المتأهل من مسار التأهل الثاني.

المجموعة السادسة (التي تُقام مبارياتها في ميونيخ وبودابست): المتأهل من مسار التأهل الأول - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
12:04 AM

مواجهات نارية في أمم أوروبا 2020.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة الموت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) عن مواجهات قوية في بعض مباريات المجموعات الست، من أبرزها وقوع ألمانيا وفرنسا والبرتغال في "مجموعة الموت" والتي تُقام بين 12 يونيو و12 يوليو 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة الأولى.

وأجريت القرعة السبت (30 نوفمبر 2019) في قاعة "روميكسبو" في العاصمة الرومانية بوخارست، وقد حسم 20 منتخبًا حتى الآن تأهلهم للنهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل الذي تُقام مبارياته في يومي 26 و31 مارس المقبل، المقاعد الأربعة المتبقية.

وتعد المجموعة السادسة من أقوى المجموعات، إذ أوقعت القرعة فيها منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم 2014، مع المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، والمنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في عام 2016.

وستجمع المباراة الافتتاحية المقررة في روما بين منتخبي إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

كما تعد مواجهة كرواتيا وإنجلترا في المجموعة الرابعة من أقوى مباريات البطولة.

وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في النهائيات في مجموعات البطولة كما يلي:

المجموعة الأولى (التي تُقام مبارياتها في روما وباكو) : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا.

المجموعة الثانية (التي تُقام مبارياتها في سان بطرسبرج وكوبنهاغن): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا -روسيا.

المجموعة الثالثة (التي تُقام مبارياتها في أمستردام وبوخارست): هولندا - أوكرانيا - النمسا - المتأهل من مسار التأهل الرابع.

المجموعة الرابعة (التي تُقام مبارياتها في لندن وغلاسغو): إنجلترا - كرواتيا - المتأهل من مسار التأهل الثالث - التشيك.

المجموعة الخامسة (التي تُقام مبارياتها في بلباو ودبلن): إسبانيا - السويد - بولندا - المتأهل من مسار التأهل الثاني.

المجموعة السادسة (التي تُقام مبارياتها في ميونيخ وبودابست): المتأهل من مسار التأهل الأول - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.

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