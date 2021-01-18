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"تقويم التعليم" تبدأ تطبيق "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة"

مع حرص "الهيئة" على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تطبيق "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة" بهدف التعرف على الموهوبين والمبدعين الذي يطبق لأول مرة عن بُعد، إضافة إلى مقارّ الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وأوضحت "الهيئة" أن المقياس عبارة عن مجموعة مقاييس تقيس القدرات العقلية والإبداعية وسمات الشخصية للطلبة المرشحين من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأُتيح أداء المقياس للطلبة عن بُعد في منازلهم لأول مرة، وفي مقارّ الاختبارات المحوسبة لمن لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة.

وأفادت أن تطبيق المقياس سيكون من خلال المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة، حيث بدأ تطبيق المقياس الفعلي أمس الأحد ويستمر حتى الخميس 22 جمادى الآخرة الجاري لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة في (104) مقارّ موزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما سيتاح تطبيق المقياس لأول مرة "عن بُعد" وسيبدأ تطبيق الاختبار الفعلي ابتداء من يوم الجمعة 17 جمادى الآخرة الجاري.

وذكرت أنها أتاحت إجراء اختبار تقني قصير للتحقق من عمل النظام التقني على أجهزة الطلبة بشكل صحيح، إضافة إلى إجراء اختبار تجريبي عن بُعد يُعدّ محاكاة لآلية مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الفعلي، ويمنح الطلبة الفرصة للتعرف على منصة الاختبار "عن بُعد" وبيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء المقياس قبل أداء الاختبار الفعلي دون مساعدة خارجية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن منصة الاختبارات عن بُعد التي سيُجرى عليها مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة عبارة عن نظام تقني مرتبط بتوقيت زمني، يمكن عن طريقه متابعته جميع المهام المرتبطة بالاختبار، إضافة إلى توفر دليل تقني للاختبار عن بُعد من خلال الرابط: http://examsoft.com/etec/.

ويمكن التواصل مع الهيئة عبر حسابها الرسمي لخدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، أو على الرقم الموحد 920033555؛ لطلب الخدمات المساندة والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" تبدأ تطبيق "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة"
سبق

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تطبيق "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة" بهدف التعرف على الموهوبين والمبدعين الذي يطبق لأول مرة عن بُعد، إضافة إلى مقارّ الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وأوضحت "الهيئة" أن المقياس عبارة عن مجموعة مقاييس تقيس القدرات العقلية والإبداعية وسمات الشخصية للطلبة المرشحين من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأُتيح أداء المقياس للطلبة عن بُعد في منازلهم لأول مرة، وفي مقارّ الاختبارات المحوسبة لمن لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة.

وأفادت أن تطبيق المقياس سيكون من خلال المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة، حيث بدأ تطبيق المقياس الفعلي أمس الأحد ويستمر حتى الخميس 22 جمادى الآخرة الجاري لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة في (104) مقارّ موزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما سيتاح تطبيق المقياس لأول مرة "عن بُعد" وسيبدأ تطبيق الاختبار الفعلي ابتداء من يوم الجمعة 17 جمادى الآخرة الجاري.

وذكرت أنها أتاحت إجراء اختبار تقني قصير للتحقق من عمل النظام التقني على أجهزة الطلبة بشكل صحيح، إضافة إلى إجراء اختبار تجريبي عن بُعد يُعدّ محاكاة لآلية مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الفعلي، ويمنح الطلبة الفرصة للتعرف على منصة الاختبار "عن بُعد" وبيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء المقياس قبل أداء الاختبار الفعلي دون مساعدة خارجية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن منصة الاختبارات عن بُعد التي سيُجرى عليها مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة عبارة عن نظام تقني مرتبط بتوقيت زمني، يمكن عن طريقه متابعته جميع المهام المرتبطة بالاختبار، إضافة إلى توفر دليل تقني للاختبار عن بُعد من خلال الرابط: http://examsoft.com/etec/.

ويمكن التواصل مع الهيئة عبر حسابها الرسمي لخدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، أو على الرقم الموحد 920033555؛ لطلب الخدمات المساندة والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:06 PM

"تقويم التعليم" تبدأ تطبيق "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة"

مع حرص "الهيئة" على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تطبيق "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة" بهدف التعرف على الموهوبين والمبدعين الذي يطبق لأول مرة عن بُعد، إضافة إلى مقارّ الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وأوضحت "الهيئة" أن المقياس عبارة عن مجموعة مقاييس تقيس القدرات العقلية والإبداعية وسمات الشخصية للطلبة المرشحين من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأُتيح أداء المقياس للطلبة عن بُعد في منازلهم لأول مرة، وفي مقارّ الاختبارات المحوسبة لمن لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة.

وأفادت أن تطبيق المقياس سيكون من خلال المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة، حيث بدأ تطبيق المقياس الفعلي أمس الأحد ويستمر حتى الخميس 22 جمادى الآخرة الجاري لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة في (104) مقارّ موزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما سيتاح تطبيق المقياس لأول مرة "عن بُعد" وسيبدأ تطبيق الاختبار الفعلي ابتداء من يوم الجمعة 17 جمادى الآخرة الجاري.

وذكرت أنها أتاحت إجراء اختبار تقني قصير للتحقق من عمل النظام التقني على أجهزة الطلبة بشكل صحيح، إضافة إلى إجراء اختبار تجريبي عن بُعد يُعدّ محاكاة لآلية مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الفعلي، ويمنح الطلبة الفرصة للتعرف على منصة الاختبار "عن بُعد" وبيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء المقياس قبل أداء الاختبار الفعلي دون مساعدة خارجية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن منصة الاختبارات عن بُعد التي سيُجرى عليها مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة عبارة عن نظام تقني مرتبط بتوقيت زمني، يمكن عن طريقه متابعته جميع المهام المرتبطة بالاختبار، إضافة إلى توفر دليل تقني للاختبار عن بُعد من خلال الرابط: http://examsoft.com/etec/.

ويمكن التواصل مع الهيئة عبر حسابها الرسمي لخدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، أو على الرقم الموحد 920033555؛ لطلب الخدمات المساندة والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

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