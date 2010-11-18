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"فلكية جدة": عودة "الجوزاء" لسماء السعودية مطلع ديسمبر

ستصل إلى أعلى نقطة بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن مجموعة نجوم الجبار (الصياد أو أورايون) أو كما تُعرف عند العرب بـ"الجوزاء"، والتي تُعتبر من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة أصبحت تشرق قبل ساعات قبل منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وسوف تُرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن نجوم الجوزاء ستكون مستلقية على جانبها، وتشير إلى الأعلى عند بداية ارتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي، حيث يعتبر أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية المسمى "الحزام"، وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير، ويمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية "منكب الجوزاء" و"رجل الجبار".

وأشار إلى أنه وبتقدم ساعات الليل، ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها سترتفع نجوم الجوزاء أعلى السماء، وسوف تصل هذه النجوم إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في هذا التوقيت من السنة.

وتابع: مثل جميع النجوم فإن نجوم الجوزاء تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو نحو ساعتان مبكرة كل شهر، لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حالياً بالأفق الشرقي عند الساعة 9 مساء سترصد في نفس المكان من السماء بعد نحو شهر من الآن عند الساعة 7 مساء.

وختم: إذا رصدت باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل حالياً، ستكون في نفس الموقع عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن السبب في تغيّر موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فمع تقدّم الأرض في مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": عودة "الجوزاء" لسماء السعودية مطلع ديسمبر
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن مجموعة نجوم الجبار (الصياد أو أورايون) أو كما تُعرف عند العرب بـ"الجوزاء"، والتي تُعتبر من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة أصبحت تشرق قبل ساعات قبل منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وسوف تُرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن نجوم الجوزاء ستكون مستلقية على جانبها، وتشير إلى الأعلى عند بداية ارتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي، حيث يعتبر أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية المسمى "الحزام"، وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير، ويمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية "منكب الجوزاء" و"رجل الجبار".

وأشار إلى أنه وبتقدم ساعات الليل، ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها سترتفع نجوم الجوزاء أعلى السماء، وسوف تصل هذه النجوم إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في هذا التوقيت من السنة.

وتابع: مثل جميع النجوم فإن نجوم الجوزاء تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو نحو ساعتان مبكرة كل شهر، لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حالياً بالأفق الشرقي عند الساعة 9 مساء سترصد في نفس المكان من السماء بعد نحو شهر من الآن عند الساعة 7 مساء.

وختم: إذا رصدت باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل حالياً، ستكون في نفس الموقع عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن السبب في تغيّر موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فمع تقدّم الأرض في مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
07:12 PM

"فلكية جدة": عودة "الجوزاء" لسماء السعودية مطلع ديسمبر

ستصل إلى أعلى نقطة بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن مجموعة نجوم الجبار (الصياد أو أورايون) أو كما تُعرف عند العرب بـ"الجوزاء"، والتي تُعتبر من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة أصبحت تشرق قبل ساعات قبل منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وسوف تُرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن نجوم الجوزاء ستكون مستلقية على جانبها، وتشير إلى الأعلى عند بداية ارتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي، حيث يعتبر أكثر جزء ملاحظ في هذه المجموعة النجمية المسمى "الحزام"، وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير، ويمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية "منكب الجوزاء" و"رجل الجبار".

وأشار إلى أنه وبتقدم ساعات الليل، ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها سترتفع نجوم الجوزاء أعلى السماء، وسوف تصل هذه النجوم إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في هذا التوقيت من السنة.

وتابع: مثل جميع النجوم فإن نجوم الجوزاء تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو نحو ساعتان مبكرة كل شهر، لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حالياً بالأفق الشرقي عند الساعة 9 مساء سترصد في نفس المكان من السماء بعد نحو شهر من الآن عند الساعة 7 مساء.

وختم: إذا رصدت باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل حالياً، ستكون في نفس الموقع عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن السبب في تغيّر موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فمع تقدّم الأرض في مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير.

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