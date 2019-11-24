القطاع الصحي بخميس مشيط يطلق حملة التوسع في لقاحات كوفيد-19

بالشراكة مع عدد من الجهات للوصول لأعلى نسبة تغطية قبل حلول 31 ديسمبر

أطلق القطاع الصحي بخميس مشيط، حملة التوسع في لقاحات كوفيد-19 بعيادات ثابتة ومتحركة، في الأماكن العامة، وكذلك قافلة عربات مجهزة، بحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومدير عام الشؤون الصحية بعسير بالنيابة، الدكتور صالح آل عمير.

ويهدف التوسع في ذلك إلى الوصول لأعلى نسبة تغطية قبل حلول 31 ديسمبر، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص واللجان التنموية والجمعيات الخيرية والتطوع الصحي.