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"مطار المؤسس" يدعو للتواصل مع الشركات لمستجدات مواعيد الرحلات

نبّه إلى أن الحالة المناخية المستمرة قد تسبب تأخير إقلاع أو وصول بعضها

تشهد أجزاء من محافظة جدة، أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى غزيرة وبالتحديد شمال المحافظة؛ وسط تنبيه من مطار الملك عبدالعزيز إلى أن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، ‏قد تتسبب في تأخير إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

ودعا "مطار المؤسس"، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير جراء الحالة المناخية المستمرة.

‏فيما ذكر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط ‏في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على محافظات المنطقة خلال الساعات القادمة.

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"مطار المؤسس" يدعو للتواصل مع الشركات لمستجدات مواعيد الرحلات
سبق

تشهد أجزاء من محافظة جدة، أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى غزيرة وبالتحديد شمال المحافظة؛ وسط تنبيه من مطار الملك عبدالعزيز إلى أن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، ‏قد تتسبب في تأخير إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

ودعا "مطار المؤسس"، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير جراء الحالة المناخية المستمرة.

‏فيما ذكر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط ‏في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على محافظات المنطقة خلال الساعات القادمة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:41 PM

"مطار المؤسس" يدعو للتواصل مع الشركات لمستجدات مواعيد الرحلات

نبّه إلى أن الحالة المناخية المستمرة قد تسبب تأخير إقلاع أو وصول بعضها

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سعود الدعجاني - جدة
0
1,276

تشهد أجزاء من محافظة جدة، أمطاراً تراوحت بين خفيفة إلى غزيرة وبالتحديد شمال المحافظة؛ وسط تنبيه من مطار الملك عبدالعزيز إلى أن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، ‏قد تتسبب في تأخير إقلاع أو وصول بعض الرحلات.

ودعا "مطار المؤسس"، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير جراء الحالة المناخية المستمرة.

‏فيما ذكر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط ‏في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ‏على محافظات المنطقة خلال الساعات القادمة.

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