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رئيس الوزراء اليمني: على البنك المركزي الحفاظ على أسعار العملة

بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين دون استثناء

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني بمضاعفة جهوده، للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.

ووجّه رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه اليوم محافظ البنك المركزي اليمني الجديد أحمد عبيد الفضلي، بضرورة التنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات مليشيا الحوثي الإرهابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.

وثمّن "عبدالملك" الدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين في اليمن دون استثناء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء اليمني: على البنك المركزي الحفاظ على أسعار العملة
سبق

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني بمضاعفة جهوده، للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.

ووجّه رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه اليوم محافظ البنك المركزي اليمني الجديد أحمد عبيد الفضلي، بضرورة التنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات مليشيا الحوثي الإرهابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.

وثمّن "عبدالملك" الدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين في اليمن دون استثناء.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
04:43 PM

رئيس الوزراء اليمني: على البنك المركزي الحفاظ على أسعار العملة

بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين دون استثناء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني بمضاعفة جهوده، للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.

ووجّه رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه اليوم محافظ البنك المركزي اليمني الجديد أحمد عبيد الفضلي، بضرورة التنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات مليشيا الحوثي الإرهابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.

وثمّن "عبدالملك" الدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين في اليمن دون استثناء.

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