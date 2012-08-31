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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7940.70 نقطة

بتداولات تجاوزت 13 مليار ريال لأكثر من 540 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 43.12 نقطة ليقفل عند مستوى 7940.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الدوائية، ونماء للكيماويات، وتهامة، وبترو رابغ، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سافكو، والأبحاث والتسويق، وإعمار، والمراعي، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.93%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأسماك، وتهامة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 253.98 نقطة ليقفل عند مستوى 9278.72 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1033 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7940.70 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 43.12 نقطة ليقفل عند مستوى 7940.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الدوائية، ونماء للكيماويات، وتهامة، وبترو رابغ، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سافكو، والأبحاث والتسويق، وإعمار، والمراعي، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.93%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأسماك، وتهامة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 253.98 نقطة ليقفل عند مستوى 9278.72 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1033 صفقة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:19 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7940.70 نقطة

بتداولات تجاوزت 13 مليار ريال لأكثر من 540 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 43.12 نقطة ليقفل عند مستوى 7940.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الدوائية، ونماء للكيماويات، وتهامة، وبترو رابغ، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سافكو، والأبحاث والتسويق، وإعمار، والمراعي، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.93%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأسماك، وتهامة، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 253.98 نقطة ليقفل عند مستوى 9278.72 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1033 صفقة.

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