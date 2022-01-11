أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرَد وجريان السيول بمكة المكرمة

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في الساعة الأولى من صباح اليوم، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وبيَّن المركز الوطني للأرصاد أن التنبيه يشمل محافظات: (الكامل، خليص، رهـاط، عسفان، مدركة، هدى الشام، الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة)؛ مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر بإذن الله حتى الساعة الـ9 صباحًا.