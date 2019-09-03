النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطعة حديدية تستقر بأنف فتاة بالمجاردة.. اختناق وتدخل طبي

فحص البلعوم الأنفي كشف جسماً غريباً وتضخماً بالناميات

نجح فريق طبي بمستشفى المجاردة العام بقيادة الدكتور علي عبدالله الشهري؛ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومساعديه بالعيادة، من استخراج قطعة حديدية لمريضة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً كانت تعاني ضيقاً في مجرى التنفس مع اختناقات وانقطاع في النفس أثناء النوم.

وعند فحص البلعوم الأنفي بالمنظار "المرن" تبيّن وجود تضخم في الناميات مع اشتباه بوجود جسم غريب استدعى تدخلاً جراحياً لانتشاله من أنف المريضة التي غادرت المستشفى بصحة جيدة.

من جانبه، أشاد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي؛ بجهود الطاقم الطبي المتابع لحالة المريضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قطعة حديدية تستقر بأنف فتاة بالمجاردة.. اختناق وتدخل طبي
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى المجاردة العام بقيادة الدكتور علي عبدالله الشهري؛ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومساعديه بالعيادة، من استخراج قطعة حديدية لمريضة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً كانت تعاني ضيقاً في مجرى التنفس مع اختناقات وانقطاع في النفس أثناء النوم.

وعند فحص البلعوم الأنفي بالمنظار "المرن" تبيّن وجود تضخم في الناميات مع اشتباه بوجود جسم غريب استدعى تدخلاً جراحياً لانتشاله من أنف المريضة التي غادرت المستشفى بصحة جيدة.

من جانبه، أشاد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي؛ بجهود الطاقم الطبي المتابع لحالة المريضة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:00 AM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:52 AM

قطعة حديدية تستقر بأنف فتاة بالمجاردة.. اختناق وتدخل طبي

فحص البلعوم الأنفي كشف جسماً غريباً وتضخماً بالناميات

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
1,682

نجح فريق طبي بمستشفى المجاردة العام بقيادة الدكتور علي عبدالله الشهري؛ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومساعديه بالعيادة، من استخراج قطعة حديدية لمريضة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً كانت تعاني ضيقاً في مجرى التنفس مع اختناقات وانقطاع في النفس أثناء النوم.

وعند فحص البلعوم الأنفي بالمنظار "المرن" تبيّن وجود تضخم في الناميات مع اشتباه بوجود جسم غريب استدعى تدخلاً جراحياً لانتشاله من أنف المريضة التي غادرت المستشفى بصحة جيدة.

من جانبه، أشاد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي؛ بجهود الطاقم الطبي المتابع لحالة المريضة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,823
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,386
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,324
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,686

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة