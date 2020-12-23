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كورونا يصيب 13318 إيطالياً و10654 إسبانياً في آخر 24 ساعة

الصحة الإيطالية سجلت 628 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 69842 شخصاً

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13318 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 1977370 إصابة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء, إلى أنها سجلت 628 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 69842 حالةً.

وفي إسبانيا، بلغ عدد الإصابات الجديدة 10654 حالة و260 حالة وفاة بسبب الفيروس، حيث أوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,829,903 إصابات, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49520 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يصيب 13318 إيطالياً و10654 إسبانياً في آخر 24 ساعة
سبق

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13318 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 1977370 إصابة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء, إلى أنها سجلت 628 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 69842 حالةً.

وفي إسبانيا، بلغ عدد الإصابات الجديدة 10654 حالة و260 حالة وفاة بسبب الفيروس، حيث أوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,829,903 إصابات, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49520 حالة وفاة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
12:10 AM

كورونا يصيب 13318 إيطالياً و10654 إسبانياً في آخر 24 ساعة

الصحة الإيطالية سجلت 628 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 69842 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13318 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 1977370 إصابة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء, إلى أنها سجلت 628 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 69842 حالةً.

وفي إسبانيا، بلغ عدد الإصابات الجديدة 10654 حالة و260 حالة وفاة بسبب الفيروس، حيث أوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,829,903 إصابات, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49520 حالة وفاة.

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