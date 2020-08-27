أمير الرياض يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن منشآت المنطقة

أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم, اللواء سفر بن منيف العتيبي، بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.