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أمير الرياض يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن منشآت المنطقة

أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم, اللواء سفر بن منيف العتيبي، بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن منشآت المنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم, اللواء سفر بن منيف العتيبي، بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
06:38 PM

أمير الرياض يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن منشآت المنطقة

أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم, اللواء سفر بن منيف العتيبي، بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

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