"مدني جدة" يسيطر على حريق البوادي وإخلاء 30 شخصًا بينهم أطفال ونساء

بدأ بالمكيف وانتقل لأثاث الغرفة.. والتحقيق ما زال قائمًا

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، من إنقاذ وإخلاء ٣٠ شخصًا، بينهم أطفال ونساء، بعد اندلاع حريق بالدور الأرضي لبناية من ثلاثة أدوار بحي البوادي شمال المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن حريقًا اندلع اليوم في شقة بالدور الأرضي لبناية مكونة من ثلاثة أدوار، أدى إلى إخلاء البناية من قاطنيها حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف: "فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء وإنقاذ ما يقارب (٣٠) شخصًا من قاطني البناية بينهم أطفال ونساء، إثر تسلل كميات من الأدخنة داخل أروقتها".

وتابع: "الحريق اندلع في مكيف ثم امتد إلى أثاث غرفة داخل شقة بالدور الأرضي، مما تسبب في نشوب حريق صاحبه سحب كثيفة من الأدخنة تسببت في إصابة ثلاث نساء وطفلين بحالة اختناق، وتم إخلاؤهم عن طريق الفرق لمناطق آمنة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية عن طريق فرق الهلال الأحمر في موقع الحادث ولم تستدع حالتهم النقل للمستشفى".

وقال: "مزامنة مع عمليات الإنقاذ اقتحمت فرق الإطفاء موقع اندلاع الحريق وتمكنت من تحديد مصادر اللهب وعملت على إخمادها تلا ذلك عمليات تهوية أروقة الشقة والبناية من آثار الأدخنة الكثيفة نتيجة المواد المحترقة".

واختتم سرحان بالقول: "المعلومات الأولية الواردة من التحقيق تفيد بأن بداية اندلاع الحريق في مكيف وما زالت أعمال التحقيق قائمة".