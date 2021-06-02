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نسبة المحصنين 70%.. مدير تعليم صبيا يلتقي منسوبي "الصحة المدرسية"

خلال اطلاعه على البرامج والمبادرات المنفَّذة من "الشؤون الصحية"

التقى عثمان بن محمد مسملي، مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية، منسوبي الصحة المدرسية بالإدارة ومكاتب التعليم من مشرفين ومشرفات، ومنسقي ومنسقات المدارس المتميزة في أنشطة وفعاليات الصحة المدرسية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على البرامج والمبادرات المنفَّذة من الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا، التي بلغت 280 برنامجًا ومبادرة منفَّذة خلال عام 1442، منها 200 برنامج ومبادرة للتوعية بفيروس كورونا.

وخلال اللقاء تم استعراض خطة القسم والمكاتب لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بكورونا استعدادًا للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد. وبلغ عدد من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية 11463 بنسبة تحصين بلغت 70%.

فيما وصل عدد المستفيدين من برامج الصحة المدرسية من الكادر التعليمي 14135، والكادر الإداري 4420، والطلاب والطالبات 145000، والأسر وأولياء الأمور 450000.

وفي ختام لقائه نوه (المسملي) بجهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا، وحرص وزارة التعليم على حماية منسوبيها، مهيبًا ببقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة لأخذ لقاح كورونا؛ بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية، والدراسة بشكل حضوري للعام القادم 1443. مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

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نسبة المحصنين 70%.. مدير تعليم صبيا يلتقي منسوبي "الصحة المدرسية"
سبق

التقى عثمان بن محمد مسملي، مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية، منسوبي الصحة المدرسية بالإدارة ومكاتب التعليم من مشرفين ومشرفات، ومنسقي ومنسقات المدارس المتميزة في أنشطة وفعاليات الصحة المدرسية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على البرامج والمبادرات المنفَّذة من الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا، التي بلغت 280 برنامجًا ومبادرة منفَّذة خلال عام 1442، منها 200 برنامج ومبادرة للتوعية بفيروس كورونا.

وخلال اللقاء تم استعراض خطة القسم والمكاتب لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بكورونا استعدادًا للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد. وبلغ عدد من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية 11463 بنسبة تحصين بلغت 70%.

فيما وصل عدد المستفيدين من برامج الصحة المدرسية من الكادر التعليمي 14135، والكادر الإداري 4420، والطلاب والطالبات 145000، والأسر وأولياء الأمور 450000.

وفي ختام لقائه نوه (المسملي) بجهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا، وحرص وزارة التعليم على حماية منسوبيها، مهيبًا ببقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة لأخذ لقاح كورونا؛ بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية، والدراسة بشكل حضوري للعام القادم 1443. مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:17 PM

نسبة المحصنين 70%.. مدير تعليم صبيا يلتقي منسوبي "الصحة المدرسية"

خلال اطلاعه على البرامج والمبادرات المنفَّذة من "الشؤون الصحية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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التقى عثمان بن محمد مسملي، مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية، منسوبي الصحة المدرسية بالإدارة ومكاتب التعليم من مشرفين ومشرفات، ومنسقي ومنسقات المدارس المتميزة في أنشطة وفعاليات الصحة المدرسية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على البرامج والمبادرات المنفَّذة من الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا، التي بلغت 280 برنامجًا ومبادرة منفَّذة خلال عام 1442، منها 200 برنامج ومبادرة للتوعية بفيروس كورونا.

وخلال اللقاء تم استعراض خطة القسم والمكاتب لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بكورونا استعدادًا للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد. وبلغ عدد من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية 11463 بنسبة تحصين بلغت 70%.

فيما وصل عدد المستفيدين من برامج الصحة المدرسية من الكادر التعليمي 14135، والكادر الإداري 4420، والطلاب والطالبات 145000، والأسر وأولياء الأمور 450000.

وفي ختام لقائه نوه (المسملي) بجهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا، وحرص وزارة التعليم على حماية منسوبيها، مهيبًا ببقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة لأخذ لقاح كورونا؛ بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية، والدراسة بشكل حضوري للعام القادم 1443. مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

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