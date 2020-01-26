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لمن تجاوز سن الـ50 .. احذر هذا النوع من الأطعمة

دراسة ربطتها بمجموعة مخاطر تتعلّق بالقلب والشرايين

حذّرت نتائج دراسة أمريكية جديدة من أكل الأطعمة المقلية بعد سن الـ50؛ لأنه يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خاصة للنساء.

وتدعم هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة من ارتباط المقالي بمجموعة من المخاطر الصحية تتعلّق بالقلب والشرايين.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أُجريت في جامعة أيوا الأمريكية ونُشرت في مجلة "بي إم جي" الطبية؛ يؤثر أكل الأطعمة المقلية سلبًا على صحة القلب، ويزيد احتمالات الإصابة بالسكري.

ووفق "الألمانية": اعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لأكثر من 106 آلاف امرأة بين عامي 1993 و2017، وتراوحت أعمار النساء خلال فترة الدراسة بين 50 و79 عاماً.

وأظهرت النتائج أن أكل الأطعمة المقلية يزيد خطر الوفاة المبكرة، نتيجة عوامل صحية بنسبة 8 بالمائة إذا تم أكل حصة واحدة من الطعام المقلي كل يوم، ويزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 13 بالمائة.

وتضمّنت الأطعمة المقلية: الدجاج والأسماك والروبيان (القريدس/ الجمبري) والأكلات البحرية ورقائق البطاطا (الشيبس). وتنصح التوصيات الصحية بعدم أكل البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع.

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لمن تجاوز سن الـ50 .. احذر هذا النوع من الأطعمة
سبق

حذّرت نتائج دراسة أمريكية جديدة من أكل الأطعمة المقلية بعد سن الـ50؛ لأنه يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خاصة للنساء.

وتدعم هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة من ارتباط المقالي بمجموعة من المخاطر الصحية تتعلّق بالقلب والشرايين.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أُجريت في جامعة أيوا الأمريكية ونُشرت في مجلة "بي إم جي" الطبية؛ يؤثر أكل الأطعمة المقلية سلبًا على صحة القلب، ويزيد احتمالات الإصابة بالسكري.

ووفق "الألمانية": اعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لأكثر من 106 آلاف امرأة بين عامي 1993 و2017، وتراوحت أعمار النساء خلال فترة الدراسة بين 50 و79 عاماً.

وأظهرت النتائج أن أكل الأطعمة المقلية يزيد خطر الوفاة المبكرة، نتيجة عوامل صحية بنسبة 8 بالمائة إذا تم أكل حصة واحدة من الطعام المقلي كل يوم، ويزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 13 بالمائة.

وتضمّنت الأطعمة المقلية: الدجاج والأسماك والروبيان (القريدس/ الجمبري) والأكلات البحرية ورقائق البطاطا (الشيبس). وتنصح التوصيات الصحية بعدم أكل البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
11:58 AM

لمن تجاوز سن الـ50 .. احذر هذا النوع من الأطعمة

دراسة ربطتها بمجموعة مخاطر تتعلّق بالقلب والشرايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت نتائج دراسة أمريكية جديدة من أكل الأطعمة المقلية بعد سن الـ50؛ لأنه يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خاصة للنساء.

وتدعم هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة من ارتباط المقالي بمجموعة من المخاطر الصحية تتعلّق بالقلب والشرايين.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أُجريت في جامعة أيوا الأمريكية ونُشرت في مجلة "بي إم جي" الطبية؛ يؤثر أكل الأطعمة المقلية سلبًا على صحة القلب، ويزيد احتمالات الإصابة بالسكري.

ووفق "الألمانية": اعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لأكثر من 106 آلاف امرأة بين عامي 1993 و2017، وتراوحت أعمار النساء خلال فترة الدراسة بين 50 و79 عاماً.

وأظهرت النتائج أن أكل الأطعمة المقلية يزيد خطر الوفاة المبكرة، نتيجة عوامل صحية بنسبة 8 بالمائة إذا تم أكل حصة واحدة من الطعام المقلي كل يوم، ويزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 13 بالمائة.

وتضمّنت الأطعمة المقلية: الدجاج والأسماك والروبيان (القريدس/ الجمبري) والأكلات البحرية ورقائق البطاطا (الشيبس). وتنصح التوصيات الصحية بعدم أكل البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع.

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